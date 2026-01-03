Négy év alatt kétszer több lett a kátyúkár

A brit RAC autós klub elemzése szerint 2021-hez képest (27 731 darab) 2024-ben 90%-kal több (53 015 darab) kátyúkár miatti kártérítési igény érkezett be a közútkezelőkhöz – 207 önkormányzatnak küldtek kérdőívet, de csak 177 válaszolt. Némileg optimizmusra ad okot, hogy 2023-hoz (56 655 darab) képest 6%-kal csökkentek a kátyúkárok, értsd kicsit javult az utak minősége, illetve a vezetők kezdenek arrafelé is hozzászokni a rossz aszfalthoz.

Sziget-szerűen vannak olyan térségek a brit utakon, ahol sűrűsödnek a kátyúkárok

Fotó: RAC

Az önkormányzatok csak a kátyúkár-igények 26%-ban fizetnek

Nem sok segítségre számíthatnak az autósok a brit önkormányzatoktól, hiszen a beérkezett igényeknek csak 26%-ára történt kifizetés 1 éven belül – átlagosan 390 font. A RAC kutatása szerint az átlagos kátyúkár 590 font, tehát még azok se kapnak teljes kártérítést, akik a szerencsés negyedbe tartoznak. Általánosságban nem rossz a brit úthálózat minősége, inkább sziget-szerűen vannak olyan önkormányzatok, ahol rengeteg a problémás útszakasz, például Glasgow városában az 1935 km-nyi úthálózatán 2794 kátyúkár miatti bejelentést kapott.

