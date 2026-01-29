Két nap múlva lejárnak az autópálya-matricák!

Az útdíjfizetési szolgáltató adatai szerint 2026. január 28-ig több mint 377 ezer darab éves országos és közel 930 ezer darab vármegyei e-matricát vásároltak a közlekedők. Ez azt is jelenti, a darabszámokat tekintve, a tavaly vásárolt éves országos autópálya-matrica jogosultságok közel 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig közel 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók, hívta fel a figyelmet Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke.

Két nap múlva lejár a tavaly megváltott éves autópálya-matrica érvényessége

Fotó: Magyar Közút

Online is megvehető az éves autópálya-matrica

„Sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Útdíj Üzletág adatai szerint tavaly január utolsó hetében a közlekedők közel 600 ezer darab éves országos és vármegyei jogosultságot vettek összesen, aminek nagyjából a felét a hónap utolsó két napján vásárolták meg” – mondta el a korábbi évek tapasztalatairól Bartal Tamás. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke emlékeztetett: „2025-re több mint 700 ezer darab éves országos és majd 3 millió darab vármegyei matricát vásárolt az utazóközönség, ami azt is jelenti, hogy – a darabszámokat tekintve – a tavaly vásárolt éves országos jogosultságok közel 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig közel 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.” Bartal Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy „Azok, akik tavaly ezt a matricatípust választották és idén is hasonlóan döntenek, és gyakran – akár napi szinten – használják a fizetős gyorsforgalmi utakat, fontos, hogy ne feledkezzenek meg a matricavásárlásról, nehogy elmaradjon és véletlenül jogosulatlanul közlekedjenek valamelyik díjköteles szakaszon.”

Január 31-e a részleges díjmentesség igénybe vétele tekintetében is fontos határidő: a vonatkozó jogszabály alapján a mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig hatályos, azaz az érintett, mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személyeknek újra meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatóság felé annak érdekében, hogy bekerülhessenek a mentességi nyilvántartásba. A részleges díjmentességre jogosultak a D2 díjkategóriába tartozó járművükkel D1 díjkategóriájú e-matrica vásárlásával tudják használni a hazai díjköteles gyorsforgalmi úthálózatot. A részleges díjmentesség kizárólag arra az időszakra vonatkozik, ameddig a jármű a nyilvántartásban arra jogosultként szerepel, de legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31-ig.

A részleges díjmentességre a nagycsaládosok is jogosultak, azonban nekik nem szükséges évente megtenni a bejelentést a mentességi nyilvántartásba való bekerülés érdekében. A kedvezmény nekik legfeljebb azon évet követő év január 31-ig jár, amíg három gyermek után részesülnek családi pótlékban. A részleges díjmentességre való jogosultságot az esetükben a közlekedési igazgatási hatóság – hivatalból – egyezteti minden évben a családtámogatási ügyekben eljáró hatósággal.