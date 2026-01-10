Bosszút akart állni a dühöngő autós, röhejesen intézte el saját magát

Rendkívül kínos jelenetet rögzített egy autós, akin bosszút akart állni egy másik. Az nem derült ki, hogy mi okozta a konfliktust a két sofőr között, de a végeredményt elnézve ez talán nem is annyira fontos.

A dühöngő autós hozzá akart vágni egy palackot a másik autóhoz, de egy kis hiba csúszott a számításaiba. Csak saját magát intézte el, de legalább igazán látványos módon.

Videón a kínos jelenet: