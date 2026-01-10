Bosszút akart állni a dühöngő autós, röhejesen intézte el saját magát

Hírlevél
33 perce
Olvasási idő: 1 perc
Pórult járt egy balhézó autós. Nézni is kínos, mit művelt.
autós hírpalackbosszú

Rendkívül kínos jelenetet rögzített egy autós, akin bosszút akart állni egy másik. Az nem derült ki, hogy mi okozta a konfliktust a két sofőr között, de a végeredményt elnézve ez talán nem is annyira fontos.

A dühöngő autós hozzá akart vágni egy palackot a másik autóhoz, de egy kis hiba csúszott a számításaiba. Csak saját magát intézte el, de legalább igazán látványos módon.

Videón a kínos jelenet:

 

