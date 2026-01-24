Kitört a háború az autópiacon - egyre durvább a helyzet

Az Opel kezdte a sort azzal, hogy 8 év / 100 000 km-re növelte a garanciáját, opcióval a 200 000 km-re való kiterjesztéssel. Erre pár nap után megjött a szintén a Stellantis égisze alá tartozó Citroën válasza azzal, hogy ők alapáron kínálják a 8 év / 200 000 km-es garanciát a személyautókra (és a Citroën C3 Profi haszonjárműre). A Citroën elsőként tavaly, az új C5 AIRCROSS modellhez vezette be a 8 évig/200 000 km-ig érvényes gyártói kiterjesztett garanciát, amelyet mostantól az összes személygépkocsi modelljére kiterjeszt (C3, C3 Aircross, C4, C4 X, Berlingo és SpaceTourer). A szerződéses feltételek teljesülése esetén a garancia a gépkocsi újraértékesítésekor átszáll az új tulajdonosra. A 8 év/200 000 km garancia bevezetése nem jár áremelkedéssel.

A C5 Aircross-hoz igazodik a többi Citroen garanciavállalása is

Fotó: Adrien Cortesi / Citroen

Január 22 után értékesített autóknak jár az extra garancia

Minden 2026. 01. 22. után forgalomba helyezett, magánügyfél számára új autóként értékesített Citroën személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé + 5 év kiterjesztett jótállás (EssentialDrive szerződés) jár. Az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a szerződéses gyári jótálláshoz képest az Essentialdrive szerződésben meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 8 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes. A gyári szerződéses jótállás és az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervizfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.