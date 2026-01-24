Kitört a háború az autópiacon - egyre durvább a helyzet

Az Opel kezdte a sort azzal, hogy 8 év / 100 000 km-re növelte a garanciáját, opcióval a 200 000 km-re való kiterjesztéssel. Erre pár nap után megjött a szintén a Stellantis égisze alá tartozó Citroën válasza azzal, hogy ők alapáron kínálják a 8 év / 200 000 km-es garanciát a személyautókra (és a Citroën C3 Profi haszonjárműre). A Citroën elsőként tavaly, az új C5 AIRCROSS modellhez vezette be a 8 évig/200 000 km-ig érvényes gyártói kiterjesztett garanciát, amelyet mostantól az összes személygépkocsi modelljére kiterjeszt (C3, C3 Aircross, C4, C4 X, Berlingo és SpaceTourer). A szerződéses feltételek teljesülése esetén a garancia a gépkocsi újraértékesítésekor átszáll az új tulajdonosra. A 8 év/200 000 km garancia bevezetése nem jár áremelkedéssel.
Január 22 után értékesített autóknak jár az extra garancia
Minden 2026. 01. 22. után forgalomba helyezett, magánügyfél számára új autóként értékesített Citroën személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé + 5 év kiterjesztett jótállás (EssentialDrive szerződés) jár. Az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a szerződéses gyári jótálláshoz képest az Essentialdrive szerződésben meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 8 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes. A gyári szerződéses jótállás és az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervizfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.