Komoly árcsökkenés robbanthat piacot!

A Volkswagen folytatja elektromos modelljeinek tavaly megkezdett újrapozicionálását Magyarországon és most újabb lépéssel kedveskedik vásárlóinak: a teljesen elektromos ID. modellek árai jelentősen csökkennek. Egyes modellek esetében a kedvezmény a korábbi listaárakhoz képest akár a 20%-ot is meghaladhatja, így az elektromobilitás még szélesebb kör számára válik elérhetővé.

Még az idén megvásárolható lesz a Volkswagen villanymotoros kisautója

Fotó: Volkswagen AG

Hosszú távra tervez a villanyautókkal a Volkswagen

Az árcsökkentés a márka hosszú távú stratégiájának része, amelynek célja, hogy Magyarországon is erősítse a fenntartható autózás iránti érdeklődést. A teljesen elektromos ID. modellek új induló árai 2026. január 23-tól a következők:

• Volkswagen ID.3: 11 990 000 Ft

• Volkswagen ID.4: 12 990 000 Ft

• Volkswagen ID.5: 13 990 000 Ft

• Volkswagen ID.7: 17 690 000 Ft

• Volkswagen ID.7 Tourer: 17 990 000 Ft

A Volkswagen nem csak az alapmodellek árait módosította: a nagyobb akkumulátoros változatok ára is 11,6-19,6% közötti mértékben lett kedvezőbb. Ez azt jelenti, hogy a magasabb teljesítményű ill. akkumulátor kapacitású modellekért már nem kell annyit ráfizetni, mint korábban, így a teljes ID. kínálat elérhetőbbé és vonzóbbá válik mindenki számára.

„Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalhatnák a Volkswagen ID. modellek nyújtotta előnyöket” – mondta Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója – „Célunk, hogy az új árstruktúrának köszönhetően mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő ID. modellt. Az árlépcső alsó fokán pedig nemsokára megjelenik majd az új ID.Polo.”



2026-ban mutatkozik be az ID. modellcsalád legújabb és egyben legnagyobb meglepetése, a teljesen elektromos ID. Polo. A Volkswagen új, MEB Entry platformjára épülő újdonsága a márka megfizethető elektromobilitási stratégiájának kulcsszereplője lesz, a Polo ikonikus kompakt méreteit tisztán elektromos hajtással ötvözve – a jövő városi közlekedésének élményét és kényelmét kínálva, kompromisszumok nélkül.

A Volkswagen ID. modellek konfigurátora elérhető a következő linken: Volkswagen konfigurátor