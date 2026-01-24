Ijesztően furcsán viselkedő sofőröket vettek videóra a hazai utakon

A felvételek különböző helyszíneken és időpontokban készültek, de a tanulság ugyanaz: sokszor nem a szabályok ismeretének hiánya, hanem a teljesen érthetetlen reakciók okozzák a legnagyobb veszélyt az utakon. Egy körforgalom is lehet például veszélyes: ahelyett, hogy egy autós körbement volna még egyszer, ha már elvétette a kihajtót, inkább beletaposott a fékbe, majd tolatni kezdett Dunakeszin.

Körforgalom és tolatás - videó:

A második eset január 17-én történt Andornaktályán. A Bpiautosok.hu olvasója szerint az előtte haladó autó több alkalommal is indokolatlanul áttért a szemből érkezők sávjába. A harmadik jelenet a XVIII. kerületben, az Üllői út és a Rába utca kereszteződésénél készült, itt egy busz kikerülése okozott bonyodalmat.

A videó végén egy debreceni koccanás látható. A balesetet okozó autós állítólag azt mondta, nem vette észre a sáveltolást.

