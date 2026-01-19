Küszöbön áll az új KRESZ kihirdetése

Nemsokára kihirdetésre kerül az új KRESZ-rendelet, amelynek a megalkotásával régóta esedékes mulasztást pótol a jogalkotó. A közúti közlekedést szabályozó rendeletet felkészítik a rohamosan változó gyakorlatra, például már az elektromos rollereket is nevesítik benne. A kihirdetést követően lesz pár hónapos türelmi időszak, hiszen időt kell adni a közlekedőknek az új szabályok megismerésére és megtanulására.

Minden közlekedőnek új szabályokat kell megtanulnia a hamarosan érkező új KRESZ-ből

Fotó: kreszvaltozas.hu

Biztonságosabb és egyértelműbb szabályozást hoz az új KRESZ

Az előkészítő munka során napvilágot látott információk szerint a következő újdonságokra számíthatunk a KRESZ-ben:

- új szabályok a mikrojárművek rendszabályozására

- kerékpárosok közlekedésének átalakítása

- gyalogosok közlekedésének szabályozása

- iskola/óvodazóna bevezetése

- kötelező követési távolság meghatározása

- cipzárelv bekerül a jogszabályba

- B kategóriás jogosítvány hatályának kiterjesztése

- motorkerékpárosok védőfelszereléseinek előírása

- sebességhatárok átalakítása

Pontos információk majd csak a jogszabály teljes szövegének közreadása után lesznek, amiről természetesen beszámolunk.