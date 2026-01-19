Hírlevél
kresz

Küszöbön áll az új KRESZ kihirdetése

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nemsokára várható az új jogszabály kihirdetése. Az új KRESZ szeptemberi hatályba lépéséig lesz idő annak megtanulására.
kreszkresz rendeletautós hír

Nemsokára kihirdetésre kerül az új KRESZ-rendelet, amelynek a megalkotásával régóta esedékes mulasztást pótol a jogalkotó. A közúti közlekedést szabályozó rendeletet felkészítik a rohamosan változó gyakorlatra, például már az elektromos rollereket is nevesítik benne. A kihirdetést követően lesz pár hónapos türelmi időszak, hiszen időt kell adni a közlekedőknek az új szabályok megismerésére és megtanulására.

Gyalogosokra, rolleresekre, kerékpárosokra, autósokra, motorosokra, busz- és teherautó sofőrökre is lesz hatással az új KRESZ.
Minden közlekedőnek új szabályokat kell megtanulnia a hamarosan érkező új KRESZ-ből
Fotó: kreszvaltozas.hu

Biztonságosabb és egyértelműbb szabályozást hoz az új KRESZ

Az előkészítő munka során napvilágot látott információk szerint a következő újdonságokra számíthatunk a KRESZ-ben:
- új szabályok a mikrojárművek rendszabályozására
- kerékpárosok közlekedésének átalakítása
- gyalogosok közlekedésének szabályozása
- iskola/óvodazóna bevezetése
- kötelező követési távolság meghatározása
- cipzárelv bekerül a jogszabályba
- B kategóriás jogosítvány hatályának kiterjesztése
- motorkerékpárosok védőfelszereléseinek előírása
- sebességhatárok átalakítása

Pontos információk majd csak a jogszabály teljes szövegének közreadása után lesznek, amiről természetesen beszámolunk.

 

