Küszöbön áll az új KRESZ kihirdetése

Nemsokára kihirdetésre kerül az új KRESZ-rendelet, amelynek a megalkotásával régóta esedékes mulasztást pótol a jogalkotó. A közúti közlekedést szabályozó rendeletet felkészítik a rohamosan változó gyakorlatra, például már az elektromos rollereket is nevesítik benne. A kihirdetést követően lesz pár hónapos türelmi időszak, hiszen időt kell adni a közlekedőknek az új szabályok megismerésére és megtanulására.
Biztonságosabb és egyértelműbb szabályozást hoz az új KRESZ
Az előkészítő munka során napvilágot látott információk szerint a következő újdonságokra számíthatunk a KRESZ-ben:
- új szabályok a mikrojárművek rendszabályozására
- kerékpárosok közlekedésének átalakítása
- gyalogosok közlekedésének szabályozása
- iskola/óvodazóna bevezetése
- kötelező követési távolság meghatározása
- cipzárelv bekerül a jogszabályba
- B kategóriás jogosítvány hatályának kiterjesztése
- motorkerékpárosok védőfelszereléseinek előírása
- sebességhatárok átalakítása
Pontos információk majd csak a jogszabály teljes szövegének közreadása után lesznek, amiről természetesen beszámolunk.