Büntetést kaphatnak a magyar autósok, ha nem mennek elég gyorsan

Nemrég hozták nyilvánosságra az új KRESZ tervezetét, amely a tervek szerint akár idén ősszel hatályba léphet. Már az első héten több ezren reagáltak az új szabályokra, a végső változatot a visszajelzéseket is figyelembe véve alkotják majd meg.

Az új KRESZ alapvetően a jelenlegi továbbfejlesztése, de tartalmaz fontos, mindenkit érintő változtatásokat. Az egyik ilyen a minimumsebesség módosítása: a jelenleg érvényes, közel 50 éves jogszabályban is előírnak ilyet az autópályákra és autóutakra, de ez most változhat. Ilyen útszakaszokon most csak olyan járművel lehet részt venni, amely folyamatosan képes 60 km/órás tempóra.

Ezt tartalmazza az új KRESZ

Az új KRESZ-tervezet szerint autópályán és autóúton legalább 70 km/óra sebességgel kell haladni, ha a forgalmi, az időjárási, látási és útviszonyok ezt megengedik. Az alacsonyabb sebesség forgalomakadályozásnak minősül, a tervezet szerint büntethetnek is érte.