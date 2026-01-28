Hírlevél
kresz

Óriási vita az új KRESZ körül: már az első héten ezrek reagáltak

1 órája
Élénk az érdeklődés az új jogszabály tervezetével kapcsolatban. A KRESZ-szel kapcsolatban továbbra is várják az észrevételeket.
kreszautós hírjogszabály

Egy héttel ezelőtt ismerhettük meg a több mint fél évszázad után átírt KRESZ-javaslatot, amelyet Lázár János miniszter tett közzé a saját weboldalán. Ezen keresztül várták az észrevételeket és javaslatokat az új jogszabállyal kapcsolatban, az első héten már több mint ötezren szóltak hozzá a tervezethez.

Nagy az érdeklődés az új KRESZ-tervezet iránt.
Több mint ötezer hozzászólást kapott az új KRESZ-javaslat az első héten
Fotó: Facebook / Lázár János

Figyelembe veszik a visszajelzéseket az új KRESZ véglegesítésénél

Amíg a legtöbb új szabállyal csak ismerkedik az ember, a motorkerékpáros védőruházattal és a parkolással kapcsolatban parázs vita alakult ki a közösségi média felületeken, jelezve, hogy a szakmai javaslatok nem mindig fedik a nagyközönség véleményét. Az új KRESZ-szel kapcsolatban továbbra is várják az észrevételeket a https://lazarjanos.hu/ujkresz/ weboldalon keresztül.
 

 

 

