Szenzációs, hogyan javították meg a magyar tűzoltók a Ladát a baleset után

Ha valaki netán azt gondolja, hogy csak városi legenda a régi technika kalapáccsal javítása, akkor nézze meg ezt a felvételt, és hallgassa meg a hasznos tanácsot a kalapács fogásáról! A művelet sikeres volt, a Lada a saját kerekein hagyhatta el a baleset helyszínét.

Az ütközés a 86-os főúton, Egyházasrádóc határában történt, a 112press beszámolója szerint a harmincéves Nivának egy Honda ütközött neki hátulról.

Videón a Lada javítása: