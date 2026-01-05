Szenzációs, hogyan javították meg a magyar tűzoltók a Ladát a baleset után

Van, amikor nem kell finomkodni, oda kell csapni. Egy Lada Niva is megkapta a magáét a 86-os főúton.
Ha valaki netán azt gondolja, hogy csak városi legenda a régi technika kalapáccsal javítása, akkor nézze meg ezt a felvételt, és hallgassa meg a hasznos tanácsot a kalapács fogásáról! A művelet sikeres volt, a Lada a saját kerekein hagyhatta el a baleset helyszínét.
Az ütközés a 86-os főúton, Egyházasrádóc határában történt, a 112press beszámolója szerint a harmincéves Nivának egy Honda ütközött neki hátulról.
Videón a Lada javítása:
