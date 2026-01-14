Lecseréli logóját a legendás autómárka

A Honda bejelentette, hogy új, frissített formájú „H” logót vezet be autóipari üzletágának szimbólumaként, amelyet a jövőben mind az elektromos járműveken (EV), mind a főbb hibrid-elektromos modelleken (HEV) alkalmazni fognak. Az új embléma a gyártó következő generációs modelljein mutatkozik majd be, amelyek 2027-től érkeznek, ugyanakkor fokozatosan kiterjesztik más üzleti területekre is – többek között a márkakereskedések arculatára, kommunikációs felületekre és az autó motorsport-tevékenységekre.

Világító H-emblémával jönnek a Honda új modelljei

Fotó: Honda

Az elektrifikációra és az intelligens technológiákra helyezett fókusz jegyében az új H-embléma azt testesíti meg, hogyan kívánja a Honda kezelni az autóipart jelenleg meghatározó átalakulási időszakot, miközben továbbra is új értéket kíván nyújtani ügyfelei számára. Az H-emblémát eredetileg 1963-ban vezették be, és azóta több átdolgozáson ment keresztül. A mostani változatot először a következő generációs elektromos járművek – köztük a Honda 0 Series – érkezéséhez kapcsolódóan mutatták be. Az embléma két kinyújtott kezet szimbolizál, ezzel kifejezve a Honda elkötelezettségét a mobilitás határainak kitágítására és az emberek igényeinek kiszolgálása iránt. Az új jelzés fokozatosan kerül majd bevezetésre az autós üzletág teljes területén.

