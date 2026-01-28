Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Olvasta?

Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

autós hír

Súlyos hibát követett el egy magyar autós, ebbe bele is halhatott volna valaki

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hajszálon múlt egy komolyabb baleset a 46-os úton. Rosszul rögzített létra szabadult el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírrakománylétra

A 46-os főúton, Gyomaendrőd és Mezőtúr között közlekedett egy autós, amikor egy szemből érkező járműről leesett egy rosszul rögzített létra. A felvételen jól látszik, hogy a létra hosszú métereken át csúszott az aszfalton, majd végül pont a Bpiautosok.hu olvasója előtt állt meg.

Csak centiken múlt, hogy a kamerás előtt haladó autó elkerülte az elszabadult létrát. Ha néhány tizedmásodperccel korábban vagy pár méterrel arrébb esett volna le, az ütközés gyakorlatilag elkerülhetetlen lett volna.

Videón az elszabadult létra:

Egy ilyen tárgy nagy tempónál nem koccanást okoz, hanem fegyverként viselkedik: áttörheti a szélvédőt, az utastérbe csapódhat, és közvetlen életveszélyt jelent az autóban ülők számára.

A videó második részében egy alapvető kanyarodási szabályt szegett meg, és okozott ezzel balesetet egy sofőr Budapest XIII. kerületében.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!