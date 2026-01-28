Súlyos hibát követett el egy magyar autós, ebbe bele is halhatott volna valaki

A 46-os főúton, Gyomaendrőd és Mezőtúr között közlekedett egy autós, amikor egy szemből érkező járműről leesett egy rosszul rögzített létra. A felvételen jól látszik, hogy a létra hosszú métereken át csúszott az aszfalton, majd végül pont a Bpiautosok.hu olvasója előtt állt meg.

Csak centiken múlt, hogy a kamerás előtt haladó autó elkerülte az elszabadult létrát. Ha néhány tizedmásodperccel korábban vagy pár méterrel arrébb esett volna le, az ütközés gyakorlatilag elkerülhetetlen lett volna.

Videón az elszabadult létra:

Egy ilyen tárgy nagy tempónál nem koccanást okoz, hanem fegyverként viselkedik: áttörheti a szélvédőt, az utastérbe csapódhat, és közvetlen életveszélyt jelent az autóban ülők számára.

A videó második részében egy alapvető kanyarodási szabályt szegett meg, és okozott ezzel balesetet egy sofőr Budapest XIII. kerületében.

