Be akart kanyarodni egy utcába, örökre rémálmai lesznek az autószállítóktól

Fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy Lexus vezetője megpróbált bekanyarodni egy utcába, miközben egy jócskán túlméretes autószállító éppen kikanyarodni próbált onnan. Az autó sofőrje későn ismerte fel, hogy hiába türelmetlenkedik, a lehető legrosszabb helyen áll.

Amikor hátramenetbe kapcsolt, már késő volt, nem tudta elkerülni az ütközést. Az autót végül magával is rángatta az autószállító, az anyagi kár valószínűleg jelentős volt.

Nem tudott elmenekülni a Lexus - videó: