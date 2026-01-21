Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos: Donald Trump élete végéig elnök marad

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

autós hír

Be akart kanyarodni egy utcába, örökre rémálmai lesznek az autószállítóktól

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Türelmetlen volt egy sofőr, csúnyán ráfizetett. Fennakadt a Lexus az autószállító hátulján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírLexusbaleset

Fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy Lexus vezetője megpróbált bekanyarodni egy utcába, miközben egy jócskán túlméretes autószállító éppen kikanyarodni próbált onnan. Az autó sofőrje későn ismerte fel, hogy hiába türelmetlenkedik, a lehető legrosszabb helyen áll.

Amikor hátramenetbe kapcsolt, már késő volt, nem tudta elkerülni az ütközést. Az autót végül magával is rángatta az autószállító, az anyagi kár valószínűleg jelentős volt.

Nem tudott elmenekülni a Lexus - videó:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!