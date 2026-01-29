Lezárják az M1/M7-es autópálya kivezető szakaszát!

2026. január 30-án, pénteken éjjel 20:00 és 04:00 óra között változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtábla (VJT) cseréje miatt az M1–M7 autópálya kivezető szakaszán, a 11+015 km szelvény térségében (az IKEA–Auchan áruházaknál) a forgalom kizárólag a leállósávon haladhat.

VJT tábla cseréje miatt korlátozás lesz az M1/M7 autópálya kivezető szakaszán

Fotó: / Útinform

A késői időpont ellenére torlódás várható a fontos autópálya-szakaszon

Az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri. A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, illetve érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonal megtervezése érdekében.

