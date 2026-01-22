Palackokkal dobálta egymást két őrült autós az M3-ason

Január 19-én egymást és a többi közlekedőt veszélyeztetve acsarkodott egymással két autós az M3-as autópálya budapesti bevezető szakaszán. A Bpiautosok.hu olvasója szerint a kék Audi vezetője agresszív stílusban, szlalomozva előzgetett a sűrű forgalomban, amitől a Seat sofőrje is elvesztette a türelmét.

A két autós palackokkal is dobálta egymást, a veszélyes kakaskodás egészen a felüljáróig folytatódott. A felvételen jól látszik, hogy nemcsak egymást sodorták veszélybe: az egyik hirtelen fékezésükkel egy mögöttük haladó teherautó sofőrjére is alaposan ráhozták a frászt.

Kakaskodás az M3-as autópályán - videó:

Meglepő lenne, ha a rendőrség nem indítana eljárást az ügyben.