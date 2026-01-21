Hírlevél
Videó nélkül senki se hinné el, ki rúgta le a motorost a motorjáról

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Elbántak egy motorossal, akinek csak annyi lehetett a bűne, hogy rosszkor volt rossz helyen. Egy majom volt a tettes.
Látszólag minden ok nélkül támadtak rá egy motorosra egy gyér forgalmú utcán, ráadásul a támadó személye is kifejezetten szokatlan volt. Egy agresszív majom volt a tettes, aki a motorost meglátva egyből támadásba lendült.

A majomtámadások egyébként nem szokatlanok, egyes országokban kifejezetten gyakran kerülnek konfliktusba az emberekkel. Lehet, hogy ez az állat sem először tett ilyet.

Videón a majom támadása:

 

