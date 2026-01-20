Újabb kínai villanyautót vesz a nevére a Mazda

A Brüsszeli Autószalonon bemutatkozott a Mazda kínálatának csúcsmodellje, hiszen a méretek alapján a CX-6e nevű szabadidő-autó felülmúlja még a hosszmotoros CX-60-as szabadidő-autót is, csak annak a három üléssoros változata, a CX-80-as tud többet nála – de nem sokkal. A Mazda CX-6e letisztult megjelenésű karosszériájának hossza 4850 mm, szélessége 1935 mm, magassága 1620 mm és ehhez 2902 mm-es tengelytávolság tartozik.

Nincs hűtőrács, csak jelzés értékű LED-ív a Mazda CX-6e orrán

Fotó: Mazda

Villanyautóként jön a Mazda új szabadidő-autója

Minimalista a műszerfal kialakítása, a figyelmet a középen/anyósülés előtt elhelyezett 26 colos képátlójú óriási érintőképernyő vonja magára. Ezt szoftveresen megfelezve kap az utas saját képernyőt, de korlátozza az itt elérhető funkciókat, hogy azok nem vonhatják el a vezető figyelmét (videónézés…). Beszéd és mozdulatvezérlés is van, természetesen vezeték nélküli a telefoncsatlakoztatási lehetőség, indukciós töltőt találunk a két első ülés közötti konzolon. A 2902 mm-es tengelytávolság tágas utasteret ígér, a csomagtér alaphelyzetben 468 literes, támladöntés után 1434 literes a raktér.

Azonos recept alapján készül, mint a Mazda 6e személyautó, mint a CX-6e szabadidő-autó, tehát fogják a kínai partner Changan holdudvarába tartozó Deepal márka S07-es modelljét, amelynek külső-belső megjelenését japán formatervezők készítették el, de a technikához – a hangolás kivételével, amit a Mazda európai fejlesztőközpontjában végeztek – nem nyúlnak. Értsd a hátsó tengelyre kerül a 258 LE/290 Nm teljesítményű hajtómotor, egyedüliként 78 kWh kapacitású akkumulátort adnak – egyelőre nincs szó arról, hogy a hatótávnövelős-elektromos változatot is átveszik a kínai testvértől. A hatótávolság eléri a 482 km-t, az akár 195 kW-os villámtöltés révén a 10-80%-os töltési idő 24 perc, a fedélzeti töltő 11 kW-os.