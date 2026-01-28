Megdöbbentő statisztika a km-óra-csalásokról!

A carVertical autóipari adatelemző cég által készített tanulmány rámutat, hogy a magyarországi autóvásárlóknak különösen óvatosnak kell lenniük – a külföldről behozott járművek kilométeróráját ugyanis csaknem kétszer nagyobb arányban tekerték vissza. Az adatalapú kockázat pedig a járművezetői attitűdben is megjelenik. A carVertical egész Európára kiterjedő felmérése szerint a járművezetők 75%-a aggódik rejtett problémák miatt, és több mint egyharmada (35%) arról számolt be, hogy a múltban már megtévesztették őket futásteljesítmény tekintetében, így ezek az aggodalmak egyáltalán nem alaptalanok.
Az import autók nagyobb kockázatot jelentenek futásteljesítmény-manipuláció tekintetében
A carVertical magyarországi felhasználói által 2024 szeptembere és 2025 augusztusa között vásárolt járműtörténeti jelentések elemzése során a járművek 5,3%-ánál mutattak ki kilométeróra-visszatekerést. A teljes statisztika azonban nem tükrözi a kilométermérővel kapcsolatos csalások valós mértékét. A külföldről behozott autók 6,6%-ánál találtak manipulált futásteljesítményt, míg a kizárólag Magyarországon használt autóknál ez az arány mindössze 4% volt. Ez azt jelenti, hogy egy importált jármű esetében körülbelül 1,7-szer nagyobb az esély arra, hogy visszatekert kilométerórával kerül a hazai piacra.
A több mint 10 000 európai autós részvételével készült carVertical felméréséből ráadásul az is kiderült, hogy az autóvásárlók 46,3%-a egyáltalán nem bízik a használtautó-kereskedőkben. Sokan szereztek már kellemetlen tapasztalatokat, ezért gyakran eleve szorongással vágnak bele a használtjármű-vásárlásba. Mivel a futásteljesítményre, a baleseti előzményekre és egyéb fontos járműadatokra vonatkozó információk rendszerint nem kerülnek át a származási országból a célország adatbázisaiba, előfordulhat, hogy egyes eladók vagy kereskedések maguk sincsenek tisztában azzal, hogy az általuk kínált autó futásteljesítménye manipulált, illetve hogy a jármű súlyos balesetet szenvedett.
„Az egyes országok eltérő szabályozása rendkívül megnehezíti az ilyen típusú csalások ellenőrzését nemzetközi szinten. Az országok közötti adatmegosztás hiánya miatt az autók előélete export után szinte teljesen „eltűnik”, és gyakorlatilag tiszta lappal folytatják az útjukat. Ha tehát importált modellt választunk, többszörös a kockázata annak, hogy visszatekert futásteljesítményű autót vásárolunk” – magyarázza Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője.
Magyarországon minden második ellenőrzött autó import volt
Az import aránya jelentősen eltérő Európa-szerte. A legtöbb külföldről behozott autó Lettországban, Litvániában, Szerbiában és Ukrajnában található. A carVertical által Magyarországon ellenőrzött gépkocsik 50,1%-a érkezett külföldről, 49,9%-át pedig belföldön használták. Minél több autót importálnak egy országba, annál nagyobb az esélye annak, hogy a vásárló rejtett problémákkal szembesül.
„Az autók jellemzően Nyugat-Európából áramlanak Kelet- és Közép-Európába, és gyakran sérülés után vagy visszatekert kilométerórával kerülnek vissza a piacra. Az, hogy egy autó Németországból, Franciaországból vagy más országból érkezik, önmagában még nem jelent garanciát arra, hogy jó műszaki állapotban van. Minden autónak megvan a maga története, mely akár kellemetlen meglepetéseket is tartogathat” – teszi hozzá Buzelis.
Az adathiány valódi ára: az autóvásárlók 35 százalékát már megtévesztették
Ha egy autót a gyártás óta ugyanabban az országban használnak, a helyi hatósági nyilvántartásokban többnyire részletes és megbízható adatok találhatók az előéletéről. Import esetén azonban a múltbeli feljegyzések nem mindig „utaznak” tovább a járművel. Az európai felmérésben résztvevők 83,2%-a szerint a vásárlóknak hozzá kellene férniük a járművek korábbi adataihoz, a válaszadók 61,5%-a pedig a nem érzékeny adatok megosztását is indokoltnak tartja. Bár néhány európai ország személyes adatként kezeli az alvázszámot (VIN-t), felmérésünkben az „egyetért” és a „teljes mértékben egyetért” válaszokat összeadva a résztvevők több mint 70%-a nem tekinti védendő személyes információnak az alvázszámot, és nem tart attól, hogy annak megismerése bármilyen biztonsági kockázatot jelentene. A carVertical tanulmány szerint a sofőrök 35%-át korábban már megtévesztették tisztességtelen eladók, és visszatekert futásteljesítményű vagy rejtett hibákkal rendelkező autót vásároltak. A járműadatok nagyobb átláthatósága visszaszorítaná a visszaéléseket, és átláthatóbb, megbízhatóbb helyzetet teremtene az európai használtautó-piacon.
Módszertan
A carVertical tanulmánya a vállalat felhasználói által az uniós országokban vásárolt járműtörténeti jelentéseket elemezte 2024 szeptembere és 2025 augusztusa között. A tanulmány másik pillérét egy, a carVertical jelentések betöltési felületén megjelenő kérdőív adja, amelyet 2025 októbere és novembere között mintegy 10 000-en töltöttek ki, 35 országban. Mivel a felmérés kizárólag carVertical felhasználókat ért el, az eredmények a használt autók iránt aktívan érdeklődők csoportját tükrözik. A jelenleg 35 országban működő carVertical több mint 900 nemzetközi adatbázisból – rendvédelmi szervek, nemzeti/állami nyilvántartások, pénzügyi intézmények és apróhirdetési portálok információiból – gyűjt adatokat. A vállalat évente több millió járműtörténeti jelentést dolgoz fel, amelyek alapján beszámol a legújabb trendekről, átfogó előrejelzéseket készít és friss információkkal szolgál a használtautó-piacról.