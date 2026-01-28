Megdöbbentő statisztika a km-óra-csalásokról!

A carVertical autóipari adatelemző cég által készített tanulmány rámutat, hogy a magyarországi autóvásárlóknak különösen óvatosnak kell lenniük – a külföldről behozott járművek kilométeróráját ugyanis csaknem kétszer nagyobb arányban tekerték vissza. Az adatalapú kockázat pedig a járművezetői attitűdben is megjelenik. A carVertical egész Európára kiterjedő felmérése szerint a járművezetők 75%-a aggódik rejtett problémák miatt, és több mint egyharmada (35%) arról számolt be, hogy a múltban már megtévesztették őket futásteljesítmény tekintetében, így ezek az aggodalmak egyáltalán nem alaptalanok.

Import esetén kétszer nagyobb a futásteljesítmény-manipuláció esélye

Fotó: carVertical

Az import autók nagyobb kockázatot jelentenek futásteljesítmény-manipuláció tekintetében

A carVertical magyarországi felhasználói által 2024 szeptembere és 2025 augusztusa között vásárolt járműtörténeti jelentések elemzése során a járművek 5,3%-ánál mutattak ki kilométeróra-visszatekerést. A teljes statisztika azonban nem tükrözi a kilométermérővel kapcsolatos csalások valós mértékét. A külföldről behozott autók 6,6%-ánál találtak manipulált futásteljesítményt, míg a kizárólag Magyarországon használt autóknál ez az arány mindössze 4% volt. Ez azt jelenti, hogy egy importált jármű esetében körülbelül 1,7-szer nagyobb az esély arra, hogy visszatekert kilométerórával kerül a hazai piacra.

A több mint 10 000 európai autós részvételével készült carVertical felméréséből ráadásul az is kiderült, hogy az autóvásárlók 46,3%-a egyáltalán nem bízik a használtautó-kereskedőkben. Sokan szereztek már kellemetlen tapasztalatokat, ezért gyakran eleve szorongással vágnak bele a használtjármű-vásárlásba. Mivel a futásteljesítményre, a baleseti előzményekre és egyéb fontos járműadatokra vonatkozó információk rendszerint nem kerülnek át a származási országból a célország adatbázisaiba, előfordulhat, hogy egyes eladók vagy kereskedések maguk sincsenek tisztában azzal, hogy az általuk kínált autó futásteljesítménye manipulált, illetve hogy a jármű súlyos balesetet szenvedett.

„Az egyes országok eltérő szabályozása rendkívül megnehezíti az ilyen típusú csalások ellenőrzését nemzetközi szinten. Az országok közötti adatmegosztás hiánya miatt az autók előélete export után szinte teljesen „eltűnik”, és gyakorlatilag tiszta lappal folytatják az útjukat. Ha tehát importált modellt választunk, többszörös a kockázata annak, hogy visszatekert futásteljesítményű autót vásárolunk” – magyarázza Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője.