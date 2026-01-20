Megjelent az új KRESZ-javaslat, Ön is hozzászólhat!

Hosszas előkészítő munka előzte meg az új KRESZ megalkotását, 70 szakmai szervezet és 100 szakértő segítségével több mint 1500 javaslatot vitattak meg az előkészítő munka során, a több száz tanácskozás eredményeként létrejött jogszabályjavaslatot Lázár János miniszter weboldalán lehet megtalálni.

A szabályok mellett táblák terén is hoz újat a KRESZ

Fotó: KRESZ

Bárki hozzászólhat érdemben az új KRESZ-tervezethez

Érthetőbben fogalmazzák meg a helyzeteket, a gyakorlathoz igazodnak az új közlekedési eszközök szabályozásával. Alapelv a gyengébb közlekedő védelme, de igazodva a valós élethez módosulnak az elsőbbségi szabályok, bővülnek a közútkezelők lehetőségei is – például már autópályán is el lehet térni felfelé az általános sebességhatártól. Elméletileg a végleges szöveget tartalmazza a pdf-fájl, de most a szakma után a nagyközönség észrevételeit várják a tervezettel kapcsolatban, tehát elképzelhető, hogy lesz még változás a szeptemberben esedékes kihirdetésig.

