Megjelent az új KRESZ-javaslat, Ön is hozzászólhat!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
151 oldalas dokumentum tartalmazza a jogszabályjavaslatot. Az új KRESZ a tervek szerint szeptemberben lép életbe.
kreszelőkészítő munkaautós hírjogszabály

Hosszas előkészítő munka előzte meg az új KRESZ megalkotását, 70 szakmai szervezet és 100 szakértő segítségével több mint 1500 javaslatot vitattak meg az előkészítő munka során, a több száz tanácskozás eredményeként létrejött jogszabályjavaslatot Lázár János miniszter weboldalán lehet megtalálni.

A szabályok mellett táblák terén is hoz újat a KRESZ
A szabályok mellett táblák terén is hoz újat a KRESZ
Fotó: KRESZ

Bárki hozzászólhat érdemben az új KRESZ-tervezethez

Érthetőbben fogalmazzák meg a helyzeteket, a gyakorlathoz igazodnak az új közlekedési eszközök szabályozásával. Alapelv a gyengébb közlekedő védelme, de igazodva a valós élethez módosulnak az elsőbbségi szabályok, bővülnek a közútkezelők lehetőségei is – például már autópályán is el lehet térni felfelé az általános sebességhatártól. Elméletileg a végleges szöveget tartalmazza a pdf-fájl, de most a szakma után a nagyközönség észrevételeit várják a tervezettel kapcsolatban, tehát elképzelhető, hogy lesz még változás a szeptemberben esedékes kihirdetésig.
 

 

