Nem volt szívbajos a teherautós, kegyetlenül elintézte a banditákat

Pillanatnyi hezitálás nélkül megoldotta a veszélyes helyzetet egy teherautó-sofőr, akire fegyveres banditák támadtak egy országúton. A járművet többen próbálták lerohanni, de hiába, a sofőr nem jött zavarba.

Sőt, fegyvertelen sem volt: önvédelemből azonnal elővette a sajátját, és használta is. Azt nem tudni, eltalált-e valakit, természetesen ő sem állt meg, hogy meggyőződjön erről...

Rátámadtak, megoldotta - videó: