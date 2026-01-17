Nem volt szívbajos a teherautós, kegyetlenül elintézte a banditákat

Nem esett pánikba egy teherautó-sofőr, amikor fegyveresek támadtak rá. Megoldotta a helyzetet.
Pillanatnyi hezitálás nélkül megoldotta a veszélyes helyzetet egy teherautó-sofőr, akire fegyveres banditák támadtak egy országúton. A járművet többen próbálták lerohanni, de hiába, a sofőr nem jött zavarba.
Sőt, fegyvertelen sem volt: önvédelemből azonnal elővette a sajátját, és használta is. Azt nem tudni, eltalált-e valakit, természetesen ő sem állt meg, hogy meggyőződjön erről...
Rátámadtak, megoldotta - videó:
