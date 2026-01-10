Megvan az Év Autója díj győztese!

Magabiztosan húzta be a győzelmet a Mercedes-Benz CLA-osztály. Az európai Év Autója 320 pontot gyűjtött, a második Skoda Elroq 220-at kapott.
A Brüsszeli Autószalonon hirdették ki a 2026-os európai Év Autója szavazás eredményét. A 23 országot képviselő 59 zsűritag – köztük Csikós Zsolt és Gajdán Miklós Magyarországról – a Mercedes-Benz CLA-osztályt választotta a legjobbnak, 320 pontot szavaztak meg az elektromos és hibrid hajtással megvásárolható modellnek, ami 22 zsűritagnál lett első helyezett.
Több mint fél évszázad után lett újra Mercedes-Benz az európai Év Autója
A Mercedes-Benz ezzel a sikerrel 52 év után hódította el újra a címet, anno 1974-ben a 450 SE/SEL került az első helyre. A 2026-os szavazáson a Dacia Bigster és a Renault 4-es egyik zsűritagnál se került az élre, mert tavaly a Renault 5 E-Tech Electric lett az első, és ezért mellőzték a konszern két idei modelljét.
|típus
|pont
|elsőség
|Mercedes-Benz CLA
|320
|22
|Skoda Elroq
|220
|8
|Kia EV4
|208
|2
|Citroën C5 Aircross
|207
|15
|Fiat Grande Panda
|200
|9
|Dacia Bigster
|170
|Renault 4
|150
