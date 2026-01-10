Megvan az Év Autója díj győztese!

Hírlevél
Magabiztosan húzta be a győzelmet a Mercedes-Benz CLA-osztály. Az európai Év Autója 320 pontot gyűjtött, a második Skoda Elroq 220-at kapott.
A Brüsszeli Autószalonon hirdették ki a 2026-os európai Év Autója szavazás eredményét. A 23 országot képviselő 59 zsűritag – köztük Csikós Zsolt és Gajdán Miklós Magyarországról – a Mercedes-Benz CLA-osztályt választotta a legjobbnak, 320 pontot szavaztak meg az elektromos és hibrid hajtással megvásárolható modellnek, ami 22 zsűritagnál lett első helyezett.

Az európai Év Autója címet elnyerő Mercedes-Benz CLA a Brüsszeli Autószalonon.
2026-ban a Mercedes-Benz CLA viseli az európai Év Autója címet
Fotó: CaroftheYear

Több mint fél évszázad után lett újra Mercedes-Benz az európai Év Autója

A Mercedes-Benz ezzel a sikerrel 52 év után hódította el újra a címet, anno 1974-ben a 450 SE/SEL került az első helyre. A 2026-os szavazáson a Dacia Bigster és a Renault 4-es egyik zsűritagnál se került az élre, mert tavaly a Renault 5 E-Tech Electric lett az első, és ezért mellőzték a konszern két idei modelljét.

 
típuspontelsőség
Mercedes-Benz CLA32022
Skoda Elroq2208
Kia EV42082
Citroën C5 Aircross20715
Fiat Grande Panda2009
Dacia Bigster170 
Renault 4150 
A 2026-os európai Év Autója szavazás eredménye

 

 

 

