Megvan az Év Autója díj győztese!

A Brüsszeli Autószalonon hirdették ki a 2026-os európai Év Autója szavazás eredményét. A 23 országot képviselő 59 zsűritag – köztük Csikós Zsolt és Gajdán Miklós Magyarországról – a Mercedes-Benz CLA-osztályt választotta a legjobbnak, 320 pontot szavaztak meg az elektromos és hibrid hajtással megvásárolható modellnek, ami 22 zsűritagnál lett első helyezett.

2026-ban a Mercedes-Benz CLA viseli az európai Év Autója címet

Fotó: CaroftheYear

Több mint fél évszázad után lett újra Mercedes-Benz az európai Év Autója

A Mercedes-Benz ezzel a sikerrel 52 év után hódította el újra a címet, anno 1974-ben a 450 SE/SEL került az első helyre. A 2026-os szavazáson a Dacia Bigster és a Renault 4-es egyik zsűritagnál se került az élre, mert tavaly a Renault 5 E-Tech Electric lett az első, és ezért mellőzték a konszern két idei modelljét.