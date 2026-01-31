Elszállt a fék a teherautón, letarolta az egész utcát

Hírlevél
Lejtőn romlott el a fék egy tartálykocsin. Mindenki menekült, amerre látott.
A lehető legrosszabb helyen, egy lejtő tetején mondta be az unalmast egy tartálykocsi fékrendszere, a sofőr tehetetlen volt. Aki tudott, mindent eldobva menekült, de nem volt mindenki ilyen szerencsés.

A fék nélkül száguldó jármű egy autót hosszú időn át tolt maga előtt, a parkoló kocsikat próbálta elkerülni. Úgy tudni, súlyos sérülés nem történt.

Aki tudott, menekült a tartálykocsi elől - videó:

 

