Durva bejelentés a kecskeméti Mercedes-gyárban

Jelenleg épp átmeneti időszakot él meg Kecskeméten a Mercedes-Benz gyár, az előző generációs CLA sorozatgyártása már kifutott, és elkezdték beüzemelni a második ütemet, amelynek jóvoltából már évi 300 000 autó lesz a kapacitás, miután felfut a termelés. Jelenleg épp egyműszakos munkarendben termelnek, mert még felfutóban van a GLB-osztályos szabadidő-autó gyártása, most azt is megtudtuk, hogy ennek a következő generációs A-osztály lesz majd a testvére.

Kecskeméten januárban indul a Mercedes-Benz GLB gyártása, a második negyedévben csatlakozik hozzá az A-osztály

Fotó: Mercedes-Benz

Rugalmas gyártásra áll át a kecskeméti Mercedes-Benz gyár

Az épp zajló generációváltás során négytagúra szűkül a Mercedes-Benz kompakt modellkínálata, a CLA kupé és kombi mellett a GLB szabadidő-autó és az ötajtós A-osztály marad meg a kínálatban – utóbbi kettő nálunk készül a globális piac számára. Utóbbi bemutatása még hátravan, de túl sokat nem kell rá várnunk, hiszen a hírek szerint már a második negyedévben megkezdik az A-osztály sorozatgyártását. Kecskeméten ezek mellett még egy nagyobb méretű, most még szintén nem ismert típust is gyártanak majd, amely nem az MMA, hanem az MB.EA műszaki alapra épül. Utóbbi akár a belső égésű motorral szerelt C-osztály mellé érkező akkumulátoros-elektromos C-osztály is lehet, arról készült már kémfotó a Lánchíddal a háttérben...