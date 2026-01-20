Rendkívül ritka kincs került elő egy budapesti garázsból, ilyen autó alig van a világon

Szalonállapotban lévő, negyvenéves Mercedes gurult ki nemrég egy budapesti garázs mélyéről, ahol az elmúlt tíz évet egy helyben töltötte. A mindössze 25 ezer kilométert futott autó első tulajdonosa egy mérnök volt, aki Algériában töltött külszolgálatot a 80-as években.

Abban az időben a külföldön dolgozók a valutában kapott fizetésüket nem hozhatták be készpénzben az akkori Magyar Népköztársaság területére, így bevett szokás volt, hogy a külszolgálatuk letelte előtt nagy értékű új autót rendeltek, amelyet hazatelepülésükkel egyidőben vettek át és regisztráltak Magyarországon új autóként.

Az Oldtimer Automobil szerint a Mercedes-Benznek 1989 előtt nem volt hivatalos értékesítési joga a szocialista Magyarországon, a Kárpát utcában csak szakszerviz működött. Új Mercedest csak állami megrendelésre lehetett vásárolni. A most előkerült autó története pont ezért Algériában kezdődött, a külszolgálatos mérnök 1986. július 8-án rendelte meg a Mercedest az afrikai országból. Egy alapkivitelű W124-est rendelt, amelybe nem kért más extrát, “csak” egy automata klímát és hővédő üvegezést, mert nem szerette a meleget.

Fotókon a különleges Mercedes:

Az automata klíma a 4250 márkás árával az egyik legdrágább rendelhető extra volt, az autó 31 ezer márkás árazása alapján nagyon jelentős felárat jelentett. Az Artic White (147U) fényezésű, fekete szövetbelsős, spártai felszereltségű Mercedest egy kétezer köbcentis, 105 LE-s benzinmotor hajtja Stromberg karburátorral, ami szintén nagyon ritka konfiguráció, és csak a korai darabokat szerelték ezzel.

Az autóval ritkán közlekedtek, új tulajdonosa is azt tervezi, hogy kiállításokra is csak trélerrel viszi majd. Már csak azért is, mert a világon nem sok ilyen W124-es Mercedes lehet már, főleg ilyen előélettel.