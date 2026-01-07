A budai rendőrök is dobtak egy hátast, amikor benéztek az összetört Mercibe

Hírlevél
8 perce
Olvasási idő: 2 perc
A jelenlegi időjárási viszonyok között könnyű megcsúszni. Egy Mercedes vezetője azonban egy másik komoly hibát is elkövetett Budán.
Kedd reggel a II. kerületben, a Marczibányi téri körforgalomnál egy autós elvesztette az uralmát a kocsija felett. A Mercedes megcsúszott, átszánkázott a körforgalmon, majd az útpadkán állt meg. A sofőr a baleset következtében könnyű sérülést szenvedett.

A BRFK szerint a jelenlegi időjárási körülmények között a rosszul megválasztott sebesség vagy egy hirtelen mozdulat is elég ahhoz, hogy az autó irányíthatatlanná váljon.

Fotókon az összetört Mercedes:

Lassabb haladás, nagyobb követési távolság, fokozott figyelem – és igen, becsatolt biztonsági öv, bár nem úgy, ahogy a Mercedes sofőrje tette. Lehet, hogy ez a baleset is másképp végződött volna, ha az öv be van csatolva. 

 

