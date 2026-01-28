Különleges autót találtak egy szegedi nyári konyhában

A "nullextrás" Mercedes 190-est jelenlegi tulajdonosa tízévesen vásárolta egy friedrichshafeni autókereskedésben. Az autóban akkor 96 ezer kilométer volt, most 103 ezret mutat az órája. A tulajdonos erről nevetve annyit mondott, hogy biciklizni jobban szeretett, mint vezetni.

Az Oldtimer Automobil szerint a Mercedes 190-es igazi családtag volt a ház melletti nyári konyhában, mellette folyt a napi élet. A Classic White (737U) fényezésű, fekete aprókockás belterű 190-es utoljára 2017-ben volt úton.

Fotókon a Mercedes:

Az autó teljesen alapextrás, korai darab, amely még 14-es kerekekkel és excenter nélküli kiskaros ablaktörlővel volt szerelve. Gyári kerekei és dísztárcsái a csomagtartóban várják, hogy visszakerüljenek a helyükre. Egyetlen rendelhető extrát kértek bele: szervokormányt.

A Mercedes karosszériája és belseje tökéletes állapotban maradt meg, a gondos tárolásnak köszönhetően a műszerfala sem repedt meg.