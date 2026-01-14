Újfajta, mindent látó kamerák kezdik büntetni az autósokat

A rendszer még csak tesztüzemmódban működik Görögországban, de az eredmények máris rávilágítottak arra, hogy milyen gyakran fordulnak elő szabálysértések a kereszteződésekben. Pedig a mesterséges intelligencia még el sem kezdett dolgozni.

A program jelenleg 388 kamerát foglal magában, amelyeket száz helyszínen telepítettek Athénban és környékén. Ezek az egységek észlelik azokat a járműveket, amelyek a pirosra váltás után haladnak át a kereszteződéseken.

Mesterséges intelligencia is bírságol

Közben a hatóságok MI-alapú kamerákat is tesztelnek. Ezek a rendszerek azonosítják azokat a sofőröket, akik mobiltelefont használnak vezetés közben, vagy nem használják a biztonsági övet.

Január második felétől már élesben működnek a rendszerek, onnantól számíthatnak büntetésre is az autósok. A görög kormány az egész országra kiterjesztené a programot, 2026 közepére várhatóan több mint kétezer kamera fog működni országszerte - írta a Kreszváltozás.