Mi van? A porszívógyár is elkezdi az autógyártást!

Alapvetően porszívókkal keres pénzt a kínai Dreame nevű cég, amely a villanymotoros kapcsán rengeteg szabadalommal rendelkezik. Nemrég úgy gondolta a cégalapító, hogy ideje kamatoztatni a cég tudását más területeken is, az autóiparra is szemet vetettek, és nem aprózták el a belépőt. A Las Vegasi CES szórakoztatóelektronikai kiállításon rögtön három elektromos szuperautót is bemutattak – igaz, egyiket se saját néven.

Egy kaptafára készült a három szuperautó, de azért vannak finom eltérések. Bugattis és a ferraris vonások is vannak a karosszériákon

Fotó: Kosmera, Nebula Next

Sok a közös vonás a Kosmera és a Nebula szuperautók között

Előzetesen pár meglehetősen gagyi, mesterséges intelligencia által generált képet közöltek a projektről, amelyen négyajtóssá alakított Bugattit lehetett látni. A valóságban egy kicsit megkeverték a dolgokat, a Kosmera márka két modellt is kiállított a CES-en, a rekorddöntésre született lapos szuperautó mellett egy újenergiás sportkocsit állítottak ki. Előbbinek az orra vette át a bugattis patkó alakú hűtőrácsot, utóbbinak a hátulján lehet felfedezni a bugattis vonásokat.

A Kosmera márka autóinál a repülőgép- és az űriparból származó anyagokat és 3D-nyomtatással készített elemeket is felhasználtak a karosszériánál. Minden kerék kap egy-egy hajtómotort, egyenként 476 lóerős csúcsteljesítménnyel, ami 1903 lóerős rendszerteljesítményt jelent, a laposabb szuperautónál 1:1 tömeg/lóerő arányt ígérnek, azaz annak 1,9 tonna a tömege. A sportkocsinál bőven 2 tonna felett lesznek, és a magasabb építés miatt a légellenállás is rosszabb, de azért ott se lehet majd panaszkodni a tempóra. A kényelemről mindkét esetben aktív felfüggesztés gondoskodik.

A Nebula Next 01-ről már több konkrétumot is elárultak, az acél/karbon karosszériaváz 45 000 Nm/°-os csavarodási merevséggel bír, ami meghaladja például a Porsche Taycan 43 000 Nm/°-os értékét. Az elöl ferraris vonásokat viselő karosszéria Cw 0,185-ös légellenállási tényezővel bír, az 1903 lóerős rendszerteljesítményű (a kereken mérve, tehát áttételek után 23 000 Nm a nyomaték) 4 hajtómotoros hajtással 1,8 másodperces 0-100 km/óra sprintet ígérnek. Amíg a Kosmera modelljeit pár éven belül sorozatgyártásba akarják vinni, a Nebula Next 01-es megmarad tanulmánynak. A Dreame csak álmodik a szuperautókról, de sokkal nagyobb darabszámban értékesíthető modellekkel kezd majd autógyártásba az ígéretek szerint 2027-ben.