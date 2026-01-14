Minden autós hibázik, ha ezeket figyelmen kívül hagyja!

Télen a nagy hidegben nagyobb ellenállást kell leküzdeni a belső égésű motor beindításához, ami a kenőanyagok viselkedéséből következik, ráadásul nulla fok alatt az akkumulátor is veszít a töltéséből. Az átlagos ólom-savas akkumulátorok három év után kezdenek veszíteni kapacitásukból, öt év után már bármikor számíthatunk a halálukra – bár jellemzően ennél azért hosszabb az élettartamuk. Téli autózásnál nem ajánlott rövid távon használni a belső égésű motorral felszerelt autót, hagyni kell időt az akkumulátor feltöltődésére, a technika bemelegedésére.

Nem olyan gondtalan a téli autózás, mint mondjuk a nyári gurulás

Fotó: Opel

Téli autózásnál a körülményekhez kell igazodni

Indulás előtt le kell takarítani az ablakokat, a teljes felületet, a karosszériáról le kell söpörni a havat. Nem érdemes az ablakmosóval és az ablaktörlő használatával felgyorsítani a folyamatot, ilyenkor károsodik a törlőgumi éle, ami csíkokat húz majd maga után.

A gyártó által előírt nyomással használjuk a lehetőség szerint az évszaknak megfelelő abroncsot, a légnyomást befolyásolja a hőmérséklet (hacsak nem nitrogénnel töltötték meg a gumit), amely a bemelegedést követően áll be a szükséges értékre.

Az utak síkosságmentesítésének velejárója, hogy a sózás miatt fokozott korrózióra kell számítani, ha nem is a karosszériánál (az utóbbi évtizedben már egész jó a lemezek rozsdásodás elleni védelme), de a padló alatti műszaki elemeknél, azaz a futómű és a kipufogórendszer elemeinél.

Fotó: Mercedes-Benz AG, Communications / MediaPortal Mercedes-Benz AG

A hideg időjárás az elektromos autók használatát is érinti, a plug-in hibrideknél és az akkumulátoros-elektromos autóknál lehetőség van az utastér előkondicionálására, az ablakok leolvasztására (a hó lesöprését itt s elehet megúszni), ráadásul ha mindezt töltőhöz csatlakoztatva teszi az ember, nem kell a hatótávolság visszaesésével sem törődni. A tapasztalatok szerint a nagy hidegben akár 20-30%-kal kisebb elektromos hatótávolsággal lehet számolni. A belső égésű motorral szerelt autóknál is csökken a hatótávolság téli körülmények között, de korántsem ilyen mértékben.

Lassul a forgalom tempója, a síkos útfelület miatt hosszabb követési távolság kell, egy-egy lámpacikluson így kevesebb autó jut csak át. Csak a látótávolságnak megfelelő tempóval szabad haladni, azaz a belátható távolságon belül meg kell tudnunk állni – ködös/párás időben ez töredéke az egyébként az adott szakaszon biztonságos sebességnek. Csúszós útfelületen kerülni kell a hirtelen kormánymozdulatokat, gázadást és fékezést, a modern autókban ugyan vannak vezetőtámogató rendszerek (blokkolásgátló, menetstabilizáló), de azok működését is befolyásolja a csúszós talaj.

