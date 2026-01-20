Itt az új KRESZ! Mindenkinek újra kell vizsgáznia?

Fél évszázad alatt csak apránként változott a KRESZ jogszabály, ennek megfelelően a jogosítvánnyal rendelkezőknek egyszerre csak néhány új szabályt kellett megtanulnia és alkalmaznia. Most viszont teljesen új alapokra helyezik a jogszabályt, a 151 oldalas dokumentumban foglaltakat elolvasni és értelmezni is eltart egy ideig, aztán ezt meg is kellene tanulni és alkalmazni is kellene úgy, hogy éles helyzetben, azaz a közlekedés során már az új szabályok szerint menjen a haladás.

Kérdés, az évek-évtizedek óta vezető sofőröktől hogyan kérik számon az új KRESZ ismeretét?

Fotó: kreszvaltozas.hu

Most akkor egyszerre két KRESZ-t kell tanulniuk a mazsoláknak?

A fiatalok annyiból jobb helyzetben vannak, hogy a hírek szerint a középiskolai tananyag részévé teszik az új KRESZ-t, hiszen annak jelentős része már rájuk, a mikromobilitási eszközök használóira is vonatkozik. Aki jogosítványra hajt, az még a régi KRESZ alapján tanul, de lehet, hogy ezzel párhuzamosan már az új KRESZ-t is érdemes lenne tanulmányozni, hiszen lehet, aki mondjuk a nyáron kezdi meg a jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamot még a régi rendben, az mire elér a vizsgákig, már az új jogszabály alapján vizsgázhat.

Felmerült, hogy ismétlő KRESZ-vizsgára kellene kötelezni a jogosítvánnyal rendelkezőket, ami minimum arra kényszeríti rá a közlekedőket, hogy néhányszor alaposan átolvassák az életünket jelentős részben meghatározó – még a gyalogosokra is vonatkoznak rendelkezések – szabályokat.

