autós hír

A mobilját nyomogatta a motoron, aztán jött a kegyetlen csattanás

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Amikor felnézett, már nem tehetett semmit. Kínos balesetet szenvedett egy motoros.
autós hírbalesetmotoros

A közlekedés első számú szabálya, hogy menet közben az útra kell figyelni, különben igen kellemetlen meglepetések érhetik az embert. Egy motoros nem tartotta be ezt a szabályt, pedig két keréken még védtelenebb mindenki.

A férfi menet közben a mobilját nyomogatta, így nem vette észre, hogy egy akadály felé közeledik. Amikor felnézett, már késő volt: fékezés nélkül ütközött az álló furgonnak. A csodával határos módon nem sérült meg súlyosan.

Videón, ahogy furgonnak ütközött a motoros:

 

