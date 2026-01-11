Nagy lesz a tolongás ezért az autóért!

Peter Brock mindössze 21 éves volt, amikor Harley Earl irányítása alatt a General Motors formatervező stúdiójában megtervezte a legendás osztott hátsó szélvédős 1963-as Corvette kupét. Az első vázlatokon szereplő autót műszaki okokból nem sikerült megvalósítani, az orr megjelenését a burkolt fényszórók miatt meg kellett szabdalni – ennek ellenére legendás lett az autó. Jó pár évtizeddel később aztán úgy hozta a sors és a technika fejlődése, hogy Peter Brock meg tudta építeni eredeti álmát.

Az eredeti tervező, Peter Brock modern technikával tökéletesítette az 1963-as Corvette-et

Fotó: Mecum

A Corvette elején és a kerekeknél érhető tetten a technika fejlődése

Ránézésre a kis méretű LED-es fényszórók jelentik a változást a nagy méretű felnik és modern gumik mellett, a valóságban teljesen új autóról van szó. Egyfelől a csillogó króm helyett feketekróm finist használnak a megmaradt díszítéseket, másrészt műszakilag a 2010-es évek szintjén van a technika. Art Morrison készítette az egyedi alvázat, amely a modern 6,2 literes kompresszoros V8-ast és a C7-es Corvette-ből származó felfüggesztést fogadja, a váltó ötfokozatú kézi kapcsolású. Az erőforrás teljesítményét 725 lóerőre növelték, nagy teljesítményű Wilwood fékrendszert használnak. Az utastérben bőrrel kárpitozott Sparco kagylóülések, modern légkondicionáló és hangszigetelés gondoskodik a kényelemről.

Fotó: Mecum

Peter Brock ma 89 éves, és úgy döntött, ideje megadni a lehetőséget valaki másnak a tökéletes 1963-as Corvette birtoklására, ezért az egyedi építésű autót a világ legnagyobb árverésén, a Mecum által szervezett Kissimmee aukción kínálják eladásra. Az egyedi műszaki tartalom és az építtető személye miatt még a szakértők se tudják, milyen leütési árra kell számítani a különleges kupénál.

