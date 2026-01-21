Nagy sztár lesz ez a 17 éves Porsche!

Idén lesz a jubileumi, 20. AMTS kiállítás, amire igazi nagy durranással készültek a szervezők: messze az eddigi legdrágább nyereményautó a Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Immár szokás szerint, a nagyközönség szeme láttára mindössze 5 nap alatt építették át a 2009-es évjáratú sportkocsit. Az eredmény felettébb látványos és az eddigiekhez képest visszafogott lett, hiszen egy ilyen kategóriájú autóhoz nem illik a harsány külső.

Elkészült a 2026-os AMTS nyereményautója, a Porsche 911 kabrió

Fotó: Autó-Motor

Légrugózással lehet megemelni a Porsche karosszériáját

Újdonság volt, hogy az érdeklődők internetes szavazáson dönthettek el fontos dolgokat az autóval kapcsolatban, például a színt, vagy hogy milyen féktárcsa kerüljön fel. Nem csak a grafikában fogták magukat vissza az AMTS szervezői, de például maradtak a gyári 19 colos felniméretnél, hiszen Magyarországon már ez is igen nagy odafigyelést igényel a sofőrtől; nagyobb felnivel csak rontottak volna az élményen.

Annyi segítséget kép majd a szerencsés nyertes, hogy az autó alá épített légrugózást az üzemi szintnél feljebb is emelheti majd, a bemutató alkalmával show-állásban, azaz földre ültetett állapotban láthattuk a Porsche 911 kabriót. Különleges lett még a hifi is, a vászontető miatt nem jött szóba az egyébként abba a térbe szánt mélynyomó, úgyhogy egyedi módon a kivehető – tépőzáras rögzítés – hátsó üléspárnák helyére került a 3D-nyomtatással készített mélyláda. Ennek köszönhetően van jó hangzás, és könnyen vissza lehet állítani az eredeti ülésszámot is – például műszaki vizsgára.

Fotó: Autó-Motor

A 2026-os AMTS kiállítás belépőjegye ad lehetőséget-esélyt a Porsche 911 kabrió megnyerésére, a sorsolásra a harmadik napon kerítenek majd sort. Szokás szerint számos rendezvénynek ad otthont a Hungexpo teljes területét elfoglaló seregszemle. A nyereményautó leleplezésén ott volt annak LEGO-ból épített kicsinyített változata – azt nem kapja meg a szerencsés. Az autóról – az igaziról és a LEGO-változatról – a Galériában találnak több fényképet.

