Nagyon okos a hatótávbajnok SUV

A Volvo Cars igazi slágermodellje az XC60-as szabadidő-autó, amely a prémium középkategóriás SUV-k között szerepel. Ugyanebben a piaci szegmensben indítják az EX60-as villanyautót, amely minden tekintetben jobb a belső égésű motorral szerelt bátyjánál, sőt, egyenesen a népszerű kategória élére tör. Ebben nagy segítség az anyacég Geely tapasztalata az akkumulátoros-elektromos technológia terén.

Balra az acélrugós utcai kivitel, jobbra a légrugós Volvo EX60 Cross Country

Fotó: Volvo Cars

Okosabb, biztonságosabb a Volvo EX60

Itt debütál az SPA3-as műszaki alap, amely leginkább a nagyobb teljesítményű fedélzeti elektronikájával és a kapcsolódó szoftverrel tud többet az SPA2-esnél (EX90, ES90). A HuginCore nevű rendszer a Google, az Nvidia és a Qualcomm segítségével készült, és a digitális életet könnyíti meg. Például a telefonján futó Volvo alkalmazás segítségével szóban kérdezheti a Google segédet, hogy befér-e az épp most vásárolt dolog a csomagtartóba. De a Gemini nevű MI segítségével az autó kamerája által látott kép(ek)en is lehet bekarikázással keresni. Szoftver-definiált autóként folyamatosan bővül majd az autó és az alkalmazás tudása.

Akit a vas érdekel, az egy 4803 mm hosszú, 1899 mm széles, 1639 mm magas és 2970 mm tengelytávolságú, ötszemélyes karosszériát kap. A Cross Country változat erre rátesz 20 mm magasságot, de még úgy is csak 202 mm a hasmagasság, illetve 45-ről 47 centire emelkedik a gázlómélység. Erre aztán még a légrugózás segítségével további 20 mm-t tud rápakolni a sofőr, ha nagyon akarja és nagyon lassan halad. A csomagtér alaphelyzetben 523 literes (ebből 63 liter a padló alatt van), támladöntés után 1647 literes a raktér, az első csomagtér 63 literes. Acélrugóval adják a Volvo EX60-ast, opciós az aktív felfüggesztés. Nem a terepjáró-képességekre, hanem a Cw 0,26-os légellenállási tényezőre koncentráltak a fejlesztés során, az utastérben mindenfelé tárolókat alakítottak ki, amivel az együttélést könnyítik meg.

Beépített ülésmagasító jár szériában

Fotó: Volvo Cars

Három hajtás közül lehet választani, a P6-os alapnál 83 kWh kapacitású az akkumulátor és a hátsó tengelyre kerül egy 374 LE/480 Nm teljesítményű hajtómotor. A középső P10 szinten – ezt kapja a Cross Country változat is – 95 kWh kapacitású az akkumulátor, a két hajtómotoros összkerékhajtás rendszerteljesítménye 510 LE/710 Nm. A csúcsot jelentő P12-esnél 117 kWh kapacitású az akkumulátor, a két hajtómotoros összkerékhajtás 680 LE/790 Nm-rel bír. A 0-100 km/óra gyorsulási értékek sorban 5,9, 4,6 és 3,9 másodperc, a végsebesség minden esetben a svédek által önként vállalt korlát, azaz 180 km/óra. A 800 voltos nagyfeszültségű technika 320-370 kW-os töltési csúcsteljesítményt tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy villámtöltéssel 10 perc alatt 305-340 km-t lehet vételezni változattól függően. A 620, 660 és 810 km-es maximális hatótávolságaival kategóriaelső a Volvo EX60 – utóbbi még a debreceni gyártású BMW iX3-ast is felülmúlja pár kilométerrel, igaz, utóbbiban „csak” 108,7 kWh kapacitású az akkumulátora.