Negyedével is csökkentheti árait a BMW!

Öldöklő árháború zajlik a kínai piacon – egyes elemzők szerint emiatt a közeljövőben többtucatnyi (!) helyi gyártó megy majd csődbe –, ami most elérte a BMW-t is. Annak érdekében, hogy növeljék az eladásaikat a profit szempontjából fontos piacon, január elsejével radikálisan lecsökkentették a legnépszerűbb modellek listaárát. Papíron a megtakarítás eléri az akár 24%-ot!

Kínában a helyben gyártott 2-es Gran Coupé a BMW legolcsóbb autója, az árcsökkentés után 9,8 millió Ft-nak megfelelő jüanért kínálják - alku előtt!

Fotó: BMW

Jelentősen csökkennek a BMW-listaárak, amelyekből még lehet alkudni

Amíg korábban csak 3 autója volt a bajoroknak a lélektaninak számító 300 000 jüanos (14,1 millió Ft) határ alatt, most már 10 ilyen ajánlatuk van. Az árkorrekció után a bajorok legolcsóbb autója Kínában a 2-es Gran Coupé 208 000 jüanért (9,8 millió Ft). A legnagyobb árcsökkentés 301 000 jüant, az i7 M70L akkumulátoros-elektromos limuzin árából engedtek ennyit (ami 16%-os csökkenést jelent). Százalékosan az X1-es szabadidő-autó árából engedik a legtöbbet, hajtástól függően 18-24%-ot. A BMW egyébként nem árcsökkentésként kommunikálja a változást, hanem „rendszerszintű ár/érték arány beállításként”.

