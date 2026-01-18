Nem hiszi el, WC-vel ünnepel a Ford!

Negyven évvel ezelőtt dobták piacra a Westfalia által épített, de (piactól függően) a Ford márkakereskedésekben megvásárolható Nugget lakóautót. Mindössze 5 méteres, 4 embernek kínált szállást és helyváltoztatási lehetőséget a jármű, amely nem gáz-, hanem spiritusz-tűzhelyet kapott, így Németországban személyautóként is forgalomba lehetett helyezni.

Fehér-fekete színkombinációt kap a Ford 40 Jahre Nugget limitált széria

Fotó: Ford

40 éve sikeres a Ford lakóautója

A Ford és a Westfalia együttműködése mind a mai napig él és virul, a kerek jubileum alkalmából pedig retró-megjelenéssel kedveskednek az ügyfeleknek. A Ford 40 Jahre Nugget limitált széria fehér fényezést kap fekete tetővel és matrica-dekorral, az utastérben maradnak a világosszürke szekrények, de sötétebb munkalapot használnak és feketék a szekrények kilincsei is. Ez a külső-belső megjelenés a jubileumi széria sajátja, azt utólag nem lehet extraként rendelni.

Fotó: Ford

A jubileumi lakóautót a 2018 óta elérhető hosszú karosszériával készítik, ami nem csak tágasabb konyhát és 200 literrel öblösebb szekrényeket jelent, de a jármű hátuljában lévő mosdóban teljes értékű WC-t is találunk. A Ford 40 Jahre Nugget lakóautót a 170 lóerős turbódízellel és automatikus váltóval készítik, az indulóára Németországban 89 646,65 euró. Aki ettől eltérő konfigurációt akar (rövid karosszéria, magas tető, plug-in hibrid hajtás, 150 lóerős teljesítmény…), annak a normál Nugget-kínálatból kell választania.

