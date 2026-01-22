Nincs lehetetlen, vagyis így kell autóbelsőt takarítani!

Mindennapi piszok, por, apró szemét és egyebek teszik lelakottá megannyi kocsi utasterét. A nem kívánatos állapoton mi magunk is könnyen segíthetünk, csak egy kis lendület kell hozzá.

Ne legyünk lusták!

Igen, el kell menni a közeli mosóba, ahol magas nyomású porszívó és gőzborotvás mosás is elérhető. Ne legyünk restek, hajoljunk le és pucoljuk ki az elmúlt hetek, hónapok mocskát, az autónk meghálálja majd és mi is jobban érezzük magunkat.