Fizikai kapcsolókkal jön a VW olcsó villanyautója

Nagy reményeket fűz a Volkswagen az MEB Entry műszaki alapra felépített olcsó villanyautóihoz, amelyek a konszern klasszikus kisautóit hivatottak leváltani akkumulátoros-elektromos hajtással. A VW kereskedésekben a vásárlók ismerős néven találják majd meg az újdonságot, az ID.Polo valamikor az év második felében lesz megvásárolható, igaz, a korábban hirdetett 25 000 eurós alapáron kínált (kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt) változat érkezése csak 2027 elején várható.

Szövet burkolatot és fizikai kapcsolókat kap az ID.Polo műszerfala, javítanak a szoftveren is az olcsó villanyautónál

Fotó: Volkswagen AG

Nem fapados a VW olcsó villanyautója

A német márka mindent megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók otthon érezzék magukat az autóban, ezért visszahozza a korábban költségmegtakarítás címszóval száműzött fizikai kapcsolókat. A középső szellőzőnyílások alatt ott vannak a legfontosabb klímafunkciók vezérlésére használható billenőkapcsolók, a kormány küllőin is rendes gombokat találunk, a volántól balra van a világítás kapcsoló, az ajtókárpiton is megszokott gombokkal és tekerővel lehet az ablakokat/tükröket. Kakukktojásként a rádiót vezérlő forgókapcsolót lehet kiemelni, amely egymagában tanyázik a két első ülés közötti konzolon. Természetesen az érintőképernyőről, menükben kalandozva is lehet vezérelni az egyes funkciókat.

Fotó: Volkswagen AG

Itt debütál majd a márka új generációs szoftver-architektúrája – a Cariad részleg híres arról, hogy euró-milliárdokat égetett el lényegi eredmény nélkül, ezért amerikai és kínai segítséggel frissítettek –, amelynek gyorsabb és átgondoltabb működést ígérnek. A harmadik generációs Travel Assist nevű vezetőtámogató rendszer a piros lámpák és a Stop-táblák felismerését is tudja majd, egypedálos vezetést is lehet majd választani. A műszerfalon és ajtókárpiton nagy felületeket borítanak szövettel, a kapcsolóknak kellemes tapintást ígérnek. A műszeregység egy 10,25 colos képátlójú kijelző, a központi érintőképernyő 13 colos képátlójú és úgy helyezik el, hogy az anyósülésről is könnyen elérhető. Az ID.Light nevű aktív világításcsík (a vezetőtámogató rendszer használja visszajelzésre ezt a szélvédő tövében lévő világítást például a holttérben lévő autó jelzésére) már az ajtókra is átnyúlik. Az igazi nagy trükk az, hogy a kormányon egy dedikált kapcsoló segítségével (vagy a menüben barangolva) át lehet váltani retró-grafikára, amelynél a műszeregység a központi képernyő a Golf I-esnél használt megjelenítésre vált, például a rádió-résznél magnókazetta látható.