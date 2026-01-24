Olyan extrát vezet be a Skoda, amilyen még nem volt!

2021-ben dobta piacra a Skoda a kifejezetten az indiai piac számára kifejlesztett Kushaq nevű szabadidő-autót, ami 4,25 méteres hosszával túlmutat a kedvező adózású (4 méternél rövidebb hossz, 1,5 liternél kisebb lökettérfogat) kategórián, így prémiummodellnek számít. Ezt a pozíciót akarják azzal erősíteni, hogy a modellfrissítés során hátsó masszázsfunkcióval bővítették az extralistát. Bővült a szériatételek sora is olyanokkal, mint a nyitható üvegtető, könnyűfém, digitális klíma, LED-es világítás, hátsó szélvédőfűtés – az indiai éghajlat mellett erre az ország nagy részén igen ritkán van csak szükség.

Szériában kapja a hűtőrács mögötti LED-pálcát a Skoda kompakt SUV

Fotó: Skoda

LED-es lámpákkal és üvegtetővel bővült a Skoda Kushaq tudása

A Modern Solid arculathoz igazították a külsőt, ott a hűtőrács pálcái mögött végighúzódó LED-csík, a hátsó lámpák közötti LED-csíkban olvasható a márkanév. Az utastérben az új fejegység már a Google Gemini MI-jével dolgozik, ami beszédvezérlést is biztosít. Felszereltségtől függően 25-40 vezetőtámogató rendszer van a fedélzeten. Biztos siker lesz a felfrissített Skoda Kushaq, már csak azért is, mert most kezdik meg annak exportját, a Közel-Keleten és Afrikában lesz majd megvásárolható az autó, Vietnámban helyi összeszerelésből árulják majd.

A technikában nincs változás, az 1,0 literes (115 LE/178 Nm) vagy az 1,5-ös turbómotor (150 LE/250 Nm) változatlan, utóbbinál széria a hétfokozatú duplakuplungos váltó. A háromhengeres alapmotornál szériában hatfokozatú kézi kapcsolású váltót adnak, újdonság, hogy a feláras váltó ennél már nem hat, hanem nyolcfokozatú hagyományos automata. Ahogy eddig, úgy a jövőben se kínálnak összkerékhajtást a Skoda Kushaq szabadidő-autóhoz, ami a normál mellett sportos Monte Carlo változatban is megvásárolható.

