Ön szerint jó ötlet utcára engedni ezt a brutális autót?

Nem elégedett meg a Ford azzal, hogy a Dark Horse modellel koronázta meg az aktuális Mustang-kínálatot, de elkészítette a GTD változatot is, amely lényegében egy, a közúti közlekedés feltételeinek épp csak megfelelő versenyautó 820 lóerős, 5,2 literes kompresszoros V8-assal és a hátsó tengelyre épített hétfokozatú duplakuplungos váltóval. Utóbbi nem csak műszakilag egzotikus gép, de 328 000 dolláros árával az egzotikus autók közé tartozik – viszonyításként a Dark Horse változat indulóára 64 000 dollár. Valahol e két autó közé érkezik hamarosan a most megmutatott Dark Horse SC változat.
A legfontosabb Mustang Dark Horse SC számokkal – teljesítmény, ár – még adós a Ford
Ennél a GTD-ben is használt 5,2 literes, kompresszoros motort építik be előre, de a hagyományos váltóalagútba, közvetlenül a motor mögé építik be a hétfokozatú duplakuplungos váltót. Nem árulták el a teljesítményt, könnyen lehet, hogy a GTD-ben elérhető teljes erőt megkapja az új modellváltozat, hogy tartani tudja a lépést a vad Corvette-ekkel. Alapvetően a Dark Horse felfüggesztését használják, de módosították a rugókat, a szilenteket, a hátsó geometriát, gyorsabb kormányzást szereltek be. A Brembo-tól érkezik a fékrendszer, amelyben elöl 6, hátul 4 dugattyús nyergek szorítják a féktárcsákat.
Mindezt meg lehet fejelni opciós Track Package-dszel, amelyben Michelin Pilot Sport Cup 2 R abroncsok vannak karbon felniken, kiegészítő karbon légterelők és feszesebbre hangolt felfüggesztés és magnéziumból készített első toronytámasz javítja a versenypályán elérhető élményt. Ennél a modellnél karbon-kerámia fékek lassítanak. Még több karbon légterelő kerül a karosszériára, ami 290 km/órás tempónál 281 kg leszorító-erőt termel. Úgy alakították az első lökhárítót, hogy mint a motor- mind a fékhűtés számára több levegő jut, a kompresszor miatt karbonból készített domborítást tettek a motorháztetőre, amire szellőzőnyílások is kerültek. Ezeket alapesetben eső elleni védelmet biztosító fedelek borítják, amiket le kell szerelni versenypályás használatnál.
Annak érdekében, hogy ne csak profi pilóták élvezhessék a Ford Mustang Dark Horse SC tudását, a menetstabilizáló rendszert öt fokozatban lehet állítani, és természetesen teljesen ki is lehet kapcsolni. Nem árulták el, hogy mikor lesznek további számok az új változatról, így nem tudjuk, milyen áron mekkora teljesítményt kínál a legvadabb közúti Mustang. Az idén már Ford erőforrást használó Red Bull csapat pilótáinak bejött az új autó, Max Verstappen vezeti az alábbi videóban a gépet. Nem teljesen szériaváltozatról van szó, hiszen abban masszív bukókeret is látszik az első ülések mögött, míg – az eddigi sajtóanyag alapján – az nincs a fedélzeten.