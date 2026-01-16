Ön szerint jó ötlet utcára engedni ezt a brutális autót?

Nem elégedett meg a Ford azzal, hogy a Dark Horse modellel koronázta meg az aktuális Mustang-kínálatot, de elkészítette a GTD változatot is, amely lényegében egy, a közúti közlekedés feltételeinek épp csak megfelelő versenyautó 820 lóerős, 5,2 literes kompresszoros V8-assal és a hátsó tengelyre épített hétfokozatú duplakuplungos váltóval. Utóbbi nem csak műszakilag egzotikus gép, de 328 000 dolláros árával az egzotikus autók közé tartozik – viszonyításként a Dark Horse változat indulóára 64 000 dollár. Valahol e két autó közé érkezik hamarosan a most megmutatott Dark Horse SC változat.

Versenysport-tapasztalatok alapján készült a legújabb Mustang-változat, a Dark Horse SC a GTD motorjával száguld

A legfontosabb Mustang Dark Horse SC számokkal – teljesítmény, ár – még adós a Ford

Ennél a GTD-ben is használt 5,2 literes, kompresszoros motort építik be előre, de a hagyományos váltóalagútba, közvetlenül a motor mögé építik be a hétfokozatú duplakuplungos váltót. Nem árulták el a teljesítményt, könnyen lehet, hogy a GTD-ben elérhető teljes erőt megkapja az új modellváltozat, hogy tartani tudja a lépést a vad Corvette-ekkel. Alapvetően a Dark Horse felfüggesztését használják, de módosították a rugókat, a szilenteket, a hátsó geometriát, gyorsabb kormányzást szereltek be. A Brembo-tól érkezik a fékrendszer, amelyben elöl 6, hátul 4 dugattyús nyergek szorítják a féktárcsákat.

Mindezt meg lehet fejelni opciós Track Package-dszel, amelyben Michelin Pilot Sport Cup 2 R abroncsok vannak karbon felniken, kiegészítő karbon légterelők és feszesebbre hangolt felfüggesztés és magnéziumból készített első toronytámasz javítja a versenypályán elérhető élményt. Ennél a modellnél karbon-kerámia fékek lassítanak. Még több karbon légterelő kerül a karosszériára, ami 290 km/órás tempónál 281 kg leszorító-erőt termel. Úgy alakították az első lökhárítót, hogy mint a motor- mind a fékhűtés számára több levegő jut, a kompresszor miatt karbonból készített domborítást tettek a motorháztetőre, amire szellőzőnyílások is kerültek. Ezeket alapesetben eső elleni védelmet biztosító fedelek borítják, amiket le kell szerelni versenypályás használatnál.