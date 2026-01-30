Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Hírlevél
Mintegy 700 négyzetméteres területen lángolt az üzem. Az egykori Volkswagen autógyárban késik a kínai SUV-ok gyártása.
volkswagencheryagp automotive -autós hír

Az ukrán háború miatt elrendelt szankciók nyomán a Volkswagen márka kivonult Oroszországból, az évi 225 000 autós kapacitású kalugai üzemét 2023-ban értékesítette. Ott csak 2025-ban indult újra a termelés, mire sikerült megszervezni, hogy a Chery konszern szabadidő-autóit Tenet márkanéven készítsék ott – egyelőre a Kínából küldött készleteket rakták össze, de tervben van a teljes ciklusú gyártás beindítása is. Ez azonban késni fog, hiszen január 28-án leégett a gyár egy része.

A műanyag-üzem égett le Kalugában, az egykori Volkswagen autógyárban.
700 négyzetméteren pusztítottak a lángok az egykori orosz Volkswagen gyárban
Fotó: RIA Novoszti

Az egykori Volkswagen gyárban egyelőre maradnak az összeszerelésnél

Mintegy 700 négyzetméteren pusztítottak a lángok az AGP Automotive-nál, a műanyagalkatrészeket készítő üzemben indult a tűz, ami aztán átterjedt egy kapcsolódó raktárra is. A RIA Novoszti értesülése szerint időben ki tudták menekíteni a munkásokat, személyi sérülés nem történt. A tűzoltók 12 járművel és 44 emberrel oltották a tüzet, az első segélyhívások 11:55-kor futottak be a központba, az oltással 13:08-ra végeztek. Az első jelentések szerint a tüzet rövidzárlat okozta.
 

 

 

 

