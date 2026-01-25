Óriási a füstfelhő a Bentley főhadiszállásán!

Travis Pastrana kalauzol végig rendhagyó módon a Crewe-i főhadiszálláson. Eközben folyamatos a gumifüst a Bentley Supersports jóvoltából.
A múltban is épített nagy teljesítményű autókat a Bentley, de az új Supersports modellje mindegyiket felülmúlja. Erről pedig videóbizonyítékkal is szolgálnak a Full Send című rövidfilmben, amelyben az extrém autós-motoros ikon Travis Pastrana segítségével prezentálják az autó gumifüstös jellemét.
Nem csak a mai Bentley képes a gumifüstölésre
Miközben a hátsó abroncsok füstté válnak, a Bentley Crewe-ban található főhadiszállást járjuk körbe, és a legendás elődök is felbukkannak a háttérben – vagy épp az előtérben, szintén gumit füstölve. Jó szórakozást!
