Óriási botrány: letiltotta a Lexus az állófűtést!

Újabban már nem csak a plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos autóknál, de az öntöltő hibrideknél is elérhető volt a Toyota/Lexus típusainál az alkalmazásból, távoli hozzáféréssel aktiválható állófűtés – illetve melegben az állóhűtés –, azonban Németországban december 8-án ezt a funkciót kivették a kapcsolódó szolgáltatások közül. Nem műszaki, hanem jogi jellegű a probléma, amelyet az okoz, hogy Európa-szerte eltérő módon szabályozzák a járművek hidegben való melegítését.

Öntöltő hibridben megszűnt a távoli állófűtés-aktiválás, a téli kényelem a plug-in hibrid és villanyautó-tulajdonsoknak jár

Fotó: Lexus

Az állófűtés funkció továbbra is él, de távolról nem aktiválható

Németországban egészen pontosan tilos azért járatni a belső égésű motort, hogy felmelegedjen az autó, márpedig az öntöltő hibrideknél a kis akkumulátor-kapacitás miatt bizony jó eséllyel beindul a benzinmotor azért, hogy a használó által elért hőfokot előállítsa az autó. Sokan arra használták ezt a lehetőséget, hogy például öltözködés előtt beindították a fűtést, majd mire odaértek az autóhoz, már könnyen el lehetett távolítani az autóról a havat, levakarni – vagy inkább csak letörölni – az ablakokról a jeget. Ezzel viszont megvalósítják a német KRESZ-szerint jogsértő tényállást, amihez a Toyota és a Lexus már nem kíván asszisztálni, ezért megszüntették a távoli hozzáférés funkciót. Az autóban ülve a menüből továbbra is aktiválható marad az állófűtés/állóhűtés, azonban így már megvan a bűnös is, akit meg lehet büntetni annak használata miatt. A plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos Toyota és Lexus típusoknál továbbra is változatlanul vezérelhető távolról az előklimatizálás funkció, mert azok akkumulátora elég kapacitással/energiával rendelkezik ahhoz, hogy a kívánt hőfokot előállítsa.

A német autótulajdonosok nem számíthatnak kártérítésre a gyártól, mert a MyToyota és Lexus Link Plus szolgáltatási feltételei között szerepel – a használattal pedig elfogadták ezeket a feltételeket –, hogy egyes ingyenes funkciókat letilthatnak; márpedig az előklimatizálás távoli vezérlése ide tartozik. Az öntöltő hibridek gazdáinak meg marad a hósöprés és jégkaparás. Vagy saját pénzből beépítenek egy benzines állófűtést, ami szintén folyékony üzemanyag felhasználásával, de a belső égésű motor használata nélkül képes felfűteni az utasteret. Magyarországon az importőr tájékoztatása szerint nem tiltották le a távoli klimatizálás-funkciót az öntöltő hibrid Toyota és Lexus típusoknál.