Óriásit esett a rendőr a jégen, de ezután jött a csattanó!

Gyorsan megvan a baj.
Jeges, ónosesős útfelület, ráadásul egy jókora lejtő alján - télen kódolva van a baleset. Itt is ez történt, a videó tanúsága szerint sem gyalog, sem pedig négy keréken nem volt megállás.

Nem árt odafigyelni!

Előbb a rendőrjárőr esik hatalmasat, majd a biliárdgolyóként érkező autó csapódik egy másiknak. Még szerencse, hogy személyi sérülés nem történt és az érintett felek utólag már megkönnyebbülten nézik vissza a felvételt. Vigyázat, télen különösen gyorsan megvan a baj!

 

