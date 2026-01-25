Őrület: 9,7 millió Ft-ot fizettek egy Matchbox kisautóért!

Nem gyerekjáték a Matchbox, a komoly hagyományokkal rendelkező játékmárka az autómodell-gyűjtők világában is különleges helyen áll. Erre a legjobb példa, hogy a múlt hétvégén világrekord-összegért talált gazdára a kisautó egy példánya Nagy-Britanniában.

Valakinek 9,7 millió Ft-ot ért meg ez a kisautó

Fotó: Vectis

Közel 10 millió fizetett valaki ezért a kisautóért

A Vectis árverési ház aukcióján kínálták a Mercury Cougar-t mintázó halványsárga (Cream) színű Matchboxot eredeti dobozában, néhány apró használatból akadó sérüléssel. Prototípusról van szó, nincs ablaktörlője, a szériagyártásba már zöld színben került a kisautó, ezért a különlegességét a kiemelkedő, 3-4000 fontos (1,3-1,8 millió Ft) becsült ár is jelezte.

Ehhez képest végül 18 000 fontig (7,9 millió Ft) szaladt fel a licit, ami az eladói jutalékkal együtt 22 000 fontos (9,7 millió Ft) vételárat jelent. A Vectis árverési ház azért dolgozik százalékosan magas jutalékkal, mert a legtöbbször a 10-40 fontos ársávban mozognak az általa értékesített játékok.