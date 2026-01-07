Csak el akart szívni egy cigit, felkente a falra egy fakezű sofőr

Elképesztő felvételt rögzített egy térfigyelő kamera, amely valószínűleg egy üzlet bejáratát figyeli. A bolt előtti járdán guggolva, a hátát a falnak támasztva cigarettázott egy fiatal a mobilját nyomkodva, amikor megérkezett a parkolás fekete öves mestere.

A nőnek sikerült az egyetlen akadály felé kormányoznia a kocsiját, akit a járdaszegélyre felszaladva a falhoz is préselt. Szerencsére olyan szögben, hogy a manőver nem lett végzetes, sőt: a fiatal (valószínűleg a sokk hatására is) rendkívül hanyag eleganciával, a csikket elpöccintve reagálta le a vérfagyasztó bénázást.

Videón az elfuserált parkolás: