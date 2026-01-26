Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

autós hír

Aki képes ilyen balesetet okozni, annak vissza kéne adnia a jogosítványát

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritkán látható balesetet rögzítettek egy csendes utcában. Parkoló autónak ütközött egy bamba sofőr.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírparkolóbaleset

Olykor előfordulnak nehezen magyarázható balesetek, például amikor egy csendes, forgalom nélküli utcában valaki nekimegy egy parkoló autónak. Ez a felvétel a bizonyíték, hogy ilyen tényleg megtörténhet.

Az sajnos nem derült ki, hogy mitől bambult el ennyire a sofőr, de aki képes ilyen balesetet összehozni, annak talán nem való a vezetés.

Videón, ahogy a bamba sofőr nekiment egy parkoló autónak:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!