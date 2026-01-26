Aki képes ilyen balesetet okozni, annak vissza kéne adnia a jogosítványát

Olykor előfordulnak nehezen magyarázható balesetek, például amikor egy csendes, forgalom nélküli utcában valaki nekimegy egy parkoló autónak. Ez a felvétel a bizonyíték, hogy ilyen tényleg megtörténhet.

Az sajnos nem derült ki, hogy mitől bambult el ennyire a sofőr, de aki képes ilyen balesetet összehozni, annak talán nem való a vezetés.

Videón, ahogy a bamba sofőr nekiment egy parkoló autónak: