Aki képes ilyen balesetet okozni, annak vissza kéne adnia a jogosítványát

Ritkán látható balesetet rögzítettek egy csendes utcában. Parkoló autónak ütközött egy bamba sofőr.
Olykor előfordulnak nehezen magyarázható balesetek, például amikor egy csendes, forgalom nélküli utcában valaki nekimegy egy parkoló autónak. Ez a felvétel a bizonyíték, hogy ilyen tényleg megtörténhet.
Az sajnos nem derült ki, hogy mitől bambult el ennyire a sofőr, de aki képes ilyen balesetet összehozni, annak talán nem való a vezetés.
Videón, ahogy a bamba sofőr nekiment egy parkoló autónak:
