Piásan vezetett? Nem vehet többé alkoholt!

Csak engedéllyel rendelkező helyeken lehet Utah államban alkoholos italt vásárolni, eddig csak akkor kellett személyi igazolványt kérnie az eladóknak, ha 35 évnél fiatalabbnak tűnt a vásárlójelölt. Az új törvény értelmében már kivétel nélkül minden eladásnál (italbolt, étterem, rendezvény) ellenőrizni kell majd a személyi igazolványt, a korábban lekapcsolt ittas vezetők így nem juthatnak legális forrásból alkoholos italhoz.

Utah-ban minden alkohol-eladásnál kötelező lesz az igazolvány-ellenőrzés, az ittas vezetők "no alcohol sale" feliratú személyit kapnak

Fotó: DABS

Utah államban nem jutnak legálisan alkoholhoz az ittas vezetők

A H.B. 437 törvény értelmében akit súlyos ittas vezetésen érnek (0,16 térfogat-százalék véralkohol-szint, a megengedett 0,05 térfogat-százalék), illetve a józansági vizsgálaton erősen befolyásolt állapotot állapítanak meg, az ilyenkor megszokott büntetések mellett (pénzbírság, elzárás, satöbbi) olyan személyi igazolványt adnak ki az elkövetőnek, amelyen a fénykép felett szerepel a „no alcohol sale” felirat, azaz nem szabad alkoholos italt eladni a kérdéses felnőttnek. A bírók egyébként saját hatáskörben minden ittas vezetésnél kapott embernél elrendelhetik ezt az intézkedést, például a visszaeső enyhe alkoholos befolyásoltságú ittas vezetőknél is. Az intézkedéstől azt remélik, jelentősen mérséklődik majd az ittas vezetés és az abból származó balesetek száma.