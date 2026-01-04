Hírlevél
Piásan vezetett? Nem vehet többé alkoholt!

Akiket súlyos ittas állapotban kap el a rendőr, elveszíti a jogot az alkohol vásárlására. Utah államban így akarják csökkenteni ittas vezetők számát.
Csak engedéllyel rendelkező helyeken lehet Utah államban alkoholos italt vásárolni, eddig csak akkor kellett személyi igazolványt kérnie az eladóknak, ha 35 évnél fiatalabbnak tűnt a vásárlójelölt. Az új törvény értelmében már kivétel nélkül minden eladásnál (italbolt, étterem, rendezvény) ellenőrizni kell majd a személyi igazolványt, a korábban lekapcsolt ittas vezetők így nem juthatnak legális forrásból alkoholos italhoz.

Alkohol-eladás egy italboltban, ezt akadályozzák meg az ittas vezetőknek kiadott új igazolvánnyal.
Utah-ban minden alkohol-eladásnál kötelező lesz az igazolvány-ellenőrzés, az ittas vezetők "no alcohol sale" feliratú személyit kapnak
Fotó: DABS

Utah államban nem jutnak legálisan alkoholhoz az ittas vezetők

A H.B. 437 törvény értelmében akit súlyos ittas vezetésen érnek (0,16 térfogat-százalék véralkohol-szint, a megengedett 0,05 térfogat-százalék), illetve a józansági vizsgálaton erősen befolyásolt állapotot állapítanak meg, az ilyenkor megszokott büntetések mellett (pénzbírság, elzárás, satöbbi) olyan személyi igazolványt adnak ki az elkövetőnek, amelyen a fénykép felett szerepel a „no alcohol sale” felirat, azaz nem szabad alkoholos italt eladni a kérdéses felnőttnek. A bírók egyébként saját hatáskörben minden ittas vezetésnél kapott embernél elrendelhetik ezt az intézkedést, például a visszaeső enyhe alkoholos befolyásoltságú ittas vezetőknél is. Az intézkedéstől azt remélik, jelentősen mérséklődik majd az ittas vezetés és az abból származó balesetek száma.

 

 

