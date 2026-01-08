Profi terepjárósok segítenek a rendkívüli hóhelyzetben

Babodi kezdeményezésre az ország több pontján jelentkeztek olyan off roadosok, akik segítenek a bajba jutottaknak a rendkívüli időjárásban. Ott leszünk, ha mentőautók akadnak el, ha orvosok vagy éppen a gyógyszerek nem jutnak el a betegekhez, illetve ha családok ragadnak az út szélén. Ilyen helyzetekben a nagy teljesítményű, jól felkészített, négykerékhajtással és terepgumival rendelkező terepjárókkal tudunk segíteni azoknak, akiknek szükségük van rá. Lefedtük az egész országot, mindenhol elérhető a segítség. A terepjárósok egyénileg és a hazai off road szervezetekkel közösen mentenek, egyesületek, műhelyek és shopok is mellénk álltak. Így több mint 300 jármű állandó készültségben van – és a számuk folyamatosan nő – mentőfelszerelésekkel (csörlő, hótrepni, csigák stb.), különböző kategóriákban. Vannak kicsi, fürge és nagy off road teherautóink is, attól függően, hol és mire van szükség.

Központi koordinálással országszerte próbálnak segíteni a terepjárósok a rendkívüli hóhelyzetben

Fotó: Babod Off Road Fesztivál

Ahol csak lehet, segítenek a terepjárósok célba juttatni a segítséget

Segítünk a mentőknek, gyógyszert viszünk, orvost szállítunk, ha kell. Arra biztatunk mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mert ha csak egy életet is meg tudunk menteni, már megérte.

Nem szuperhősök vagyunk, de szuper autóink vannak, amelyekkel olyan helyekre is eljutunk, ahová mások most nem tudnak.

A terepjárós közösség már többször megmutatta, hogy egy összetartó, nagy család. Most is felelősnek érezzük magunkat, és segíteni szeretnénk mindazoknak, akik rászorulnak. Az Országos Mentőszolgálattal is felvettük a kapcsolatot, ők is bármikor számíthatnak ránk. Terepjáróval segítőnek jelentkezni a Somogybabod Off Road Fesztivál Facebook-csoportban lehet. Mi szervezünk, koordinálunk, és kapcsolatban vagyunk a mentések során.

Akinek pedig segítségre van szüksége, a Babod Off Road Fesztivál oldalán üzenetben tud segítséget kérni: https://www.facebook.com/babod.offroad

