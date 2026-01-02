Rekordot döntött 2025-ben a Ford – de nem akármilyet!

A Ford konszern 2024-ben vette át a vezetést a visszahívások számának tekintetében, a General Motors 2014-es 77 akcióját 89 kampánnyal múlták felül. 2025-ben aztán bebiztosította elsőségét ezen a kétes hírnevet adó listán azzal, hogy 153 visszahívást rendelt el összesen 12 926 436 darab gépjárműre. Ezt a számot a Ford konszern, tehát a Ford és a Lincoln márka közösen érte el az Egyesült Államok piacán.
Átlagosan két és fél naponta hirdetett visszahívást a Ford
Ahogy az manapság megszokott, a 153 kampány részben fizikai szervizlátogatást, részben távoli frissítéssel megoldható problémákat fed le. Az NHTSA adatbázisa szerint 2025 folyamán összesen 472 visszahívást rendeltek el az USA területén, amelyek összesen 28 185 976 autót érintettek; darabszámra is jelentős a Ford részaránya.
Visszahívások 2025-ben az Egyesült Államokban TOP10
|Ford/Lincoln
|153 kampány
|12 926 436 autó
|Stellantis
|56 kampány
|2 814 335 autó
|General Motors
|27 kampány
|998 260 autó
|Volkswagen konszern
|25 kampány
|663 663 autó
|Honda/Acura
|21 kampány
|1 560 813 autó
|Hyundai/Genesis
|21 kampány
|1 078 212 autó
|BMW Csoport
|21 kampány
|508 338 autó
|Mercedes-Benz
|21 kampány
|142 359 autó
|Toyota/Lexus
|15 kampány
|3 223 256 autó
|Kia
|13 kampány
|982 346 autó