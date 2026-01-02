Rekordot döntött 2025-ben a Ford – de nem akármilyet!

A Ford konszern 2024-ben vette át a vezetést a visszahívások számának tekintetében, a General Motors 2014-es 77 akcióját 89 kampánnyal múlták felül. 2025-ben aztán bebiztosította elsőségét ezen a kétes hírnevet adó listán azzal, hogy 153 visszahívást rendelt el összesen 12 926 436 darab gépjárműre. Ezt a számot a Ford konszern, tehát a Ford és a Lincoln márka közösen érte el az Egyesült Államok piacán.

153 visszahívásban közel 13 millió autót kell a Fordnak kijavítania az USA-ban

Fotó: Ford

Átlagosan két és fél naponta hirdetett visszahívást a Ford

Ahogy az manapság megszokott, a 153 kampány részben fizikai szervizlátogatást, részben távoli frissítéssel megoldható problémákat fed le. Az NHTSA adatbázisa szerint 2025 folyamán összesen 472 visszahívást rendeltek el az USA területén, amelyek összesen 28 185 976 autót érintettek; darabszámra is jelentős a Ford részaránya.

Visszahívások 2025-ben az Egyesült Államokban TOP10

