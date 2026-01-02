Hírlevél
Rekordot döntött 2025-ben a Ford – de nem akármilyet!

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Soha autógyártó nem rendelt el annyi szervizkampányt, mint a Ford tavaly. Összesen 153 visszahívást indítottak.
fordlincolnautós hírvisszahívás

A Ford konszern 2024-ben vette át a vezetést a visszahívások számának tekintetében, a General Motors 2014-es 77 akcióját 89 kampánnyal múlták felül. 2025-ben aztán bebiztosította elsőségét ezen a kétes hírnevet adó listán azzal, hogy 153 visszahívást rendelt el összesen 12 926 436 darab gépjárműre. Ezt a számot a Ford konszern, tehát a Ford és a Lincoln márka közösen érte el az Egyesült Államok piacán.

Egy Ford Flex, amire szintén elrendeltek visszahívást.
153 visszahívásban közel 13 millió autót kell a Fordnak kijavítania az USA-ban
Fotó: Ford

Átlagosan két és fél naponta hirdetett visszahívást a Ford

Ahogy az manapság megszokott, a 153 kampány részben fizikai szervizlátogatást, részben távoli frissítéssel megoldható problémákat fed le. Az NHTSA adatbázisa szerint 2025 folyamán összesen 472 visszahívást rendeltek el az USA területén, amelyek összesen 28 185 976 autót érintettek; darabszámra is jelentős a Ford részaránya.

Visszahívások 2025-ben az Egyesült Államokban TOP10
 

Ford/Lincoln153 kampány12 926 436 autó
Stellantis56 kampány2 814 335 autó
General Motors27 kampány998 260 autó
Volkswagen konszern25 kampány663 663 autó
Honda/Acura21 kampány1 560 813 autó
Hyundai/Genesis21 kampány1 078 212 autó
BMW Csoport21 kampány508 338 autó
Mercedes-Benz21 kampány142 359 autó
Toyota/Lexus15 kampány3 223 256 autó
Kia13 kampány982 346 autó

 

